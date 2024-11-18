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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Португалия
Хорватия - Португалия: обзор матча 18 ноября 2024
Хорватия
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Португалия
65'
Й. Гвардиол
33'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Португалия
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Силва
90'
Желтая карточка
Р. Вейга
80'
Замена
Д. Далот
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Н. Моро
️️️️
Л. Модрич
78'
71'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Отавио
71'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Леау
ГОЛ! 1:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
К. Якич
65'
Замена
А. Будимир
️️️️
И. Матанович
63'
63'
Замена
Т. Джало
️️️️
Т. Араужо
Замена
Л. Сучич
️️️️
И. Перишич
58'
Замена
К. Якич
️️️️
Б. Соса
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ковачич
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Витинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Жоау Канселу
(К)
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
15
Жоау Невеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Саму Кошта
ОП
11
Жеовани Кенда
ПВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
18
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-1-2
1
Ливакович
19
Соса
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
20
Матанович
9
Крамарич
4-1-1-3-1
12
Са
20
Канселу
2
Семеду
4
Араужо
19
Мендеш
13
Вейга
23
Витинья
16
Отавио
15
Невеш
7
Леау
10
Феликс
19
Соса
18
Якич
18
Якич
19
Соса
10
Модрич
8
Моро
8
Моро
10
Модрич
14
Перишич
21
Сучич
21
Сучич
14
Перишич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
4
Араужо
14
Джало
14
Джало
4
Араужо
19
Мендеш
2
Далот
2
Далот
19
Мендеш
16
Отавио
14
Консейсау
14
Консейсау
16
Отавио
7
Леау
18
Силва
18
Силва
7
Леау
Остались в запасе
Хорватия
Португалия
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
5
Саму Кошта
ОП
11
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
5
Саму Кошта
ОП
11
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Хорватия - Португалия
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
8
Офсайды
2
1
Количество передач
447
608
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Полюд
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