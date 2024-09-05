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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Хорватия
Португалия - Хорватия: обзор матча 05 сентября 2024
Португалия
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Хорватия
7'
Д. Далот
34'
К. Роналду
41'
Д. Далот (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Хорватия
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
Витинья
90'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Роналду
88'
Замена
А. Силва
️️️️
Г. Инасиу
77'
77'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Якич
77'
Замена
П. Сучич
️️️️
Л. Модрич
72'
Желтая карточка
Л. Модрич
67'
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Пашалич
61'
Замена
И. Матанович
️️️️
М. Батурина
46'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
М. Понграчич
Замена
Н. Семеду
️️️️
П. Нету
46'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Р. Леау
46'
41'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Далот
Пас отдал
Б. Соса
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Н. Мендеш
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Далот
Пас отдал
Б. Фернандеш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Лука Модрич
(К)
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
3
Инасиу
2
Далот
23
Витинья
7
Леау
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
8
Фернандеш
4-1-3-1-1
1
Ливакович
3
Понграчич
4
Гвардиол
6
Шутало
19
Соса
18
Якич
10
Модрич
16
Батурина
8
Ковачич
15
Пашалич
9
Крамарич
3
Инасиу
4
Силва
4
Силва
3
Инасиу
17
Нету
2
Семеду
2
Семеду
17
Нету
23
Витинья
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
23
Витинья
7
Леау
15
Невеш
15
Невеш
7
Леау
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
3
Понграчич
5
Чалета-Цар
5
Чалета-Цар
3
Понграчич
10
Модрич
17
Сучич
17
Сучич
10
Модрич
15
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
15
Пашалич
18
Якич
14
Перишич
14
Перишич
18
Якич
16
Батурина
20
Матанович
20
Матанович
16
Батурина
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Португалия - Хорватия
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
5
6
Офсайды
2
2
Количество передач
581
575
Сейвы
4
4
Точность передач %
93
93
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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