Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Германией и Парагваем пройдет 29 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Немецкая сборная заняла первое место в группе, несмотря на неожиданное поражение от Эквадора (1:2) в последнем туре, и по-прежнему остается одной из самых атакующих команд турнира – 16 голов в пяти последних матчах. Парагвай вышел из группы со второго места благодаря победе над Турцией (1:0) и ничьей с Австралией (0:0). Сможет ли парагвайская защита, которая редко пропускает больше одного гола, сдержать немецкую атакующую машину, или Германия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Германии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 16 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда забивает в каждом матче на турнире, но при этом пропускает в трех последних, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. Немцы разгромили Кюрасао (7:1) и обыграли Кот-д`Ивуар (2:1) на групповом этапе, а в товарищеских матчах уверенно побеждали США (2:1) и Финляндию (4:0). В очных встречах с Парагваем Германия имеет преимущество – одна победа и одна ничья, причем на чемпионате мира 2002 года немцы выиграли 1:0, что дает им психологическое преимущество.

Парагвай подходит к игре с более скромной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда обыграла Турцию (1:0) на групповом этапе и сыграла вничью с Австралией (0:0), но также потерпела разгромное поражение от США (1:4). Парагвайцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака недостаточно эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. В очных встречах с Германией парагвайцы ни разу не побеждали, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Германия имеет преимущество в атакующей мощи и классе, а также исторически доминирует над Парагваем. Парагвай будет стараться сыграть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против немецкой атаки их оборона вряд ли выдержит на протяжении всего матча. Учитывая разницу в классе, опыт и историю противостояний, победа Германии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Германии.

Форма и история личных встреч

Германия забивает в среднем более трех голов за матч и имеет преимущество в очных встречах с Парагваем – одна победа и одна ничья при нуле поражений, включая победу на чемпионате мира 2002 года. Парагвай, несмотря на организованную оборону, уступает немцам в классе и атакующей мощи, что делает победу Германии наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Германия имеет мощную атаку и историческое преимущество над Парагваем, тогда как парагвайцы, несмотря на дисциплинированную игру, уступают в индивидуальном мастерстве. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Германии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Германии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Германией и Парагваем состоится 29 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 23:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».