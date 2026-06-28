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Германия – Парагвай: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

28 июня 2026 9:22
Германия - Парагвай
29 июн. 2026, понедельник 23:30 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.05
победа Германии с форой (-1,5)
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Германией и Парагваем пройдет 29 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Немецкая сборная заняла первое место в группе, несмотря на неожиданное поражение от Эквадора (1:2) в последнем туре, и по-прежнему остается одной из самых атакующих команд турнира – 16 голов в пяти последних матчах. Парагвай вышел из группы со второго места благодаря победе над Турцией (1:0) и ничьей с Австралией (0:0). Сможет ли парагвайская защита, которая редко пропускает больше одного гола, сдержать немецкую атакующую машину, или Германия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Германии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 16 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда забивает в каждом матче на турнире, но при этом пропускает в трех последних, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. Немцы разгромили Кюрасао (7:1) и обыграли Кот-д`Ивуар (2:1) на групповом этапе, а в товарищеских матчах уверенно побеждали США (2:1) и Финляндию (4:0). В очных встречах с Парагваем Германия имеет преимущество – одна победа и одна ничья, причем на чемпионате мира 2002 года немцы выиграли 1:0, что дает им психологическое преимущество.

Парагвай подходит к игре с более скромной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда обыграла Турцию (1:0) на групповом этапе и сыграла вничью с Австралией (0:0), но также потерпела разгромное поражение от США (1:4). Парагвайцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака недостаточно эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. В очных встречах с Германией парагвайцы ни разу не побеждали, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Германия имеет преимущество в атакующей мощи и классе, а также исторически доминирует над Парагваем. Парагвай будет стараться сыграть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против немецкой атаки их оборона вряд ли выдержит на протяжении всего матча. Учитывая разницу в классе, опыт и историю противостояний, победа Германии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Германии.

Форма и история личных встреч

Германия забивает в среднем более трех голов за матч и имеет преимущество в очных встречах с Парагваем – одна победа и одна ничья при нуле поражений, включая победу на чемпионате мира 2002 года. Парагвай, несмотря на организованную оборону, уступает немцам в классе и атакующей мощи, что делает победу Германии наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
3
3
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  3:3
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
3 : 3
14.08.2013
Парагвай

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ЦЗ
22
Давид Раум
ЛП
17
Флориан Вирц
ЦП
10
Джамал Мусиала
ЦП
5
Александар Павлович
ЦП
23
Феликс Нмеча
ЦП
19
Лерой Сане
ПП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Парагвай
0
Орландо Хиль
ВР
26
Александро Майдана
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
0
Матиас Галарса
ЦП
0
Андрес Кубас
ЦП
0
Диего Гомес
ЦП
19
Хулио Энкисо
ЦФ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
3-5-1-1
1
Нойер
2
Рюдигер
4
Та
6
Киммих
22
Раум
10
Мусиала
5
Павлович
23
Нмеча
19
Сане
17
Вирц
7
Хаверц
3-2-3-2
0
Хиль
3
Альдрете
15
Гомес
2
Веласкес
4
Касерес
26
Майдана
0
Галарса
0
Кубас
0
Гомес
21
Авалос
19
Энкисо
Остались в запасе
Германия
Парагвай
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Густаво Альфаро

Прогноз на победителя

Германия имеет мощную атаку и историческое преимущество над Парагваем, тогда как парагвайцы, несмотря на дисциплинированную игру, уступают в индивидуальном мастерстве. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Германии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Германии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Германией и Парагваем состоится 29 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 23:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Германия – Парагвай: смотреть онлайн

2.05
победа Германии с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Парагвай Германия
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