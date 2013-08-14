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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Парагвай
Германия - Парагвай: обзор матча 14 августа 2013
Германия
14.08.2013, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Парагвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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