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Мексика – Южная Корея: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

18 июня 2026 9:56
Мексика - Южная Корея
19 июн. 2026, пятница 04:00 | Чемпионат мира, группа A, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа Мексики
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет 19 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон». Мексиканцы подходят к игре в великолепной форме: четыре победы подряд, 11 голов в пяти последних матчах и всего два пропущенных, что делает их одной из самых надежных команд турнира. Южная Корея также на ходу – три победы подряд и стабильная результативность, однако в очных встречах с мексиканцами у азиатской команды возникают серьезные проблемы. Сможет ли Корея прервать неудачную серию против этого соперника, или Мексика подтвердит статус фаворита и обеспечит себе выход в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Мексики демонстрирует впечатляющий баланс: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в четырех последних матчах подряд, забивает в пяти последних встречах и практически не пропускает. В активе мексиканцев победа над ЮАР (2:0) на старте турнира, а также разгром Сербии (5:1), победы над Австралией (1:0) и Ганой (2:0), ничья с Бельгией (1:1). Оборона выглядит непробиваемой, а атака стабильно реализует моменты, что делает мексиканцев одними из главных претендентов на выход из группы.

Южная Корея подходит к игре с уверенной серией: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в трех последних встречах. В активе корейцев победа над Чехией (2:1) на старте турнира, а также победы над Сальвадором (1:0) и разгром Тринидада и Тобаго (5:0), но при этом крупное поражение от Кот-д`Ивуара (0:4). Оборона южнокорейцев не всегда надежна, а в очных встречах с Мексикой у них возникают проблемы – мексиканцы забивают в четырех последних матчах против этого соперника.

Итоговый вывод: Мексика превосходит соперника в надежности обороны, атакующей мощи и имеет психологическое преимущество в очных встречах. Южная Корея показывает хорошие результаты, но против такого организованного соперника, как мексиканцы, ей будет крайне сложно. Учитывая текущую форму мексиканцев и их историческое преимущество, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.

Форма и история личных встреч

Мексика побеждает в четырех последних матчах, практически не пропускает и забивает в пяти встречах подряд, тогда как Южная Корея, несмотря на серию побед, имеет проблемы в обороне. В очных встречах мексиканцы чаще добиваются успеха, забивая в четырех последних матчах против корейцев. Учитывая текущую форму и психологическое преимущество, Мексика выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
8
Забитых мячей
3
2.67
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 2
10.09.2025
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Южная Корея
1 : 2
23.06.2018
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
4 : 0
30.01.2014
Южная Корея


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
2
Хорхе Санчес
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ПЗ
16
Хулиан Киньонес
ЛП
26
Брайан Гутьеррес
ЦП
8
Альваро Фидальго
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Южная Корея
0
Ким Сын Гю Ким Сын Гю
ВР
0
Ли Хан Бом Ли Хан Бом
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
0
Gi-Hyuk Ли Ки Хек
ЦЗ
0
Lee Taeseok
ЛП
6
Хван Ин Бом
ЦП
0
Пайк Сын Хо Пайк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
ЦП
10
Ли Джэ Сон
ЦП
22
Ен-Во Соль
ПП
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
4-5-1
1
Ранхель
23
Гальярдо
2
Санчес
5
Васкес
15
Рейес
16
Киньонес
26
Гутьеррес
8
Фидальго
6
Лира
25
Альварадо
9
Хименес
3-5-1-1
0
Ким Сын Гю
0
Ли Хан Бом
4
Мин-Джэ
0
Ли Ки Хек
22
Соль
0
Пайк Сын Хо
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
0
Taeseok
6
Ин Бом
7
Сон
Остались в запасе
Мексика
Южная Корея
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хон Мюн-Бо

Прогноз на победителя

Мексика побеждает в четырех последних матчах, практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и имеет психологическое преимущество в очных встречах с Южной Кореей, тогда как оборона корейцев регулярно допускает ошибки. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа мексиканцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Мексики и Южной Кореи состоится 19 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Мексика – Южная Корея: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.05
Победа Мексики
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Южная Корея Мексика
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