Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет 19 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон». Мексиканцы подходят к игре в великолепной форме: четыре победы подряд, 11 голов в пяти последних матчах и всего два пропущенных, что делает их одной из самых надежных команд турнира. Южная Корея также на ходу – три победы подряд и стабильная результативность, однако в очных встречах с мексиканцами у азиатской команды возникают серьезные проблемы. Сможет ли Корея прервать неудачную серию против этого соперника, или Мексика подтвердит статус фаворита и обеспечит себе выход в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Мексики демонстрирует впечатляющий баланс: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в четырех последних матчах подряд, забивает в пяти последних встречах и практически не пропускает. В активе мексиканцев победа над ЮАР (2:0) на старте турнира, а также разгром Сербии (5:1), победы над Австралией (1:0) и Ганой (2:0), ничья с Бельгией (1:1). Оборона выглядит непробиваемой, а атака стабильно реализует моменты, что делает мексиканцев одними из главных претендентов на выход из группы.

Южная Корея подходит к игре с уверенной серией: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в трех последних встречах. В активе корейцев победа над Чехией (2:1) на старте турнира, а также победы над Сальвадором (1:0) и разгром Тринидада и Тобаго (5:0), но при этом крупное поражение от Кот-д`Ивуара (0:4). Оборона южнокорейцев не всегда надежна, а в очных встречах с Мексикой у них возникают проблемы – мексиканцы забивают в четырех последних матчах против этого соперника.

Итоговый вывод: Мексика превосходит соперника в надежности обороны, атакующей мощи и имеет психологическое преимущество в очных встречах. Южная Корея показывает хорошие результаты, но против такого организованного соперника, как мексиканцы, ей будет крайне сложно. Учитывая текущую форму мексиканцев и их историческое преимущество, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.

Форма и история личных встреч

Мексика побеждает в четырех последних матчах, практически не пропускает и забивает в пяти встречах подряд, тогда как Южная Корея, несмотря на серию побед, имеет проблемы в обороне. В очных встречах мексиканцы чаще добиваются успеха, забивая в четырех последних матчах против корейцев. Учитывая текущую форму и психологическое преимущество, Мексика выглядит явным фаворитом.

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 8 Забитых мячей 3 2.67 В среднем за матч 1 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 2:2 Товарищеские матчи. Сборные, Мексика 2 : 2 Южная Корея Чемпионат мира, 2 тур Южная Корея 1 : 2 Мексика Товарищеские матчи. Сборные, Мексика 4 : 0 Южная Корея



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Мексика 1 Рауль Ранхель ВР 23 Хесус Гальярдо ЛЗ 2 Хорхе Санчес ЦЗ 5 Йохан Васкес ЦЗ 15 Исраэль Рейес ПЗ 16 Хулиан Киньонес ЛП 26 Брайан Гутьеррес ЦП 8 Альваро Фидальго ЦП 6 Эрик Лира ЦП 25 Роберто Альварадо ПП 9 Рауль Хименес ЦФ Главный тренер Хавьер Агирре Южная Корея 0 Ким Сын Гю Ким Сын Гю ВР 0 Ли Хан Бом Ли Хан Бом ЦЗ 4 Ким Мин-Джэ ЦЗ 0 Gi-Hyuk Ли Ки Хек ЦЗ 0 Lee Taeseok ЛП 6 Хван Ин Бом ЦП 0 Пайк Сын Хо Пайк Сын Хо ЦП 19 Ли Кан Ин ЦП 10 Ли Джэ Сон ЦП 22 Ен-Во Соль ПП 7 Хын-Мин Сон ЦФ Главный тренер Хон Мюн-Бо 4-5-1 1 Ранхель 23 Гальярдо 2 Санчес 5 Васкес 15 Рейес 16 Киньонес 26 Гутьеррес 8 Фидальго 6 Лира 25 Альварадо 9 Хименес 3-5-1-1 0 Ким Сын Гю 0 Ли Хан Бом 4 Мин-Джэ 0 Ли Ки Хек 22 Соль 0 Пайк Сын Хо 19 Кан Ин 10 Джэ Сон 0 Taeseok 6 Ин Бом 7 Сон Остались в запасе Мексика Южная Корея Главный тренер Хавьер Агирре Главный тренер Хон Мюн-Бо Главный тренер Хавьер Агирре Главный тренер Хон Мюн-Бо

Прогноз на победителя

Мексика побеждает в четырех последних матчах, практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и имеет психологическое преимущество в очных встречах с Южной Кореей, тогда как оборона корейцев регулярно допускает ошибки. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа мексиканцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Мексики и Южной Кореи состоится 19 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».