Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Мексики и Южной Кореи пройдет 19 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон». Мексиканцы подходят к игре в великолепной форме: четыре победы подряд, 11 голов в пяти последних матчах и всего два пропущенных, что делает их одной из самых надежных команд турнира. Южная Корея также на ходу – три победы подряд и стабильная результативность, однако в очных встречах с мексиканцами у азиатской команды возникают серьезные проблемы. Сможет ли Корея прервать неудачную серию против этого соперника, или Мексика подтвердит статус фаворита и обеспечит себе выход в плей-офф?
Кто победит в матче
Сборная Мексики демонстрирует впечатляющий баланс: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в четырех последних матчах подряд, забивает в пяти последних встречах и практически не пропускает. В активе мексиканцев победа над ЮАР (2:0) на старте турнира, а также разгром Сербии (5:1), победы над Австралией (1:0) и Ганой (2:0), ничья с Бельгией (1:1). Оборона выглядит непробиваемой, а атака стабильно реализует моменты, что делает мексиканцев одними из главных претендентов на выход из группы.
Южная Корея подходит к игре с уверенной серией: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в трех последних встречах. В активе корейцев победа над Чехией (2:1) на старте турнира, а также победы над Сальвадором (1:0) и разгром Тринидада и Тобаго (5:0), но при этом крупное поражение от Кот-д`Ивуара (0:4). Оборона южнокорейцев не всегда надежна, а в очных встречах с Мексикой у них возникают проблемы – мексиканцы забивают в четырех последних матчах против этого соперника.
Итоговый вывод: Мексика превосходит соперника в надежности обороны, атакующей мощи и имеет психологическое преимущество в очных встречах. Южная Корея показывает хорошие результаты, но против такого организованного соперника, как мексиканцы, ей будет крайне сложно. Учитывая текущую форму мексиканцев и их историческое преимущество, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.
Форма и история личных встреч
Мексика побеждает в четырех последних матчах, практически не пропускает и забивает в пяти встречах подряд, тогда как Южная Корея, несмотря на серию побед, имеет проблемы в обороне. В очных встречах мексиканцы чаще добиваются успеха, забивая в четырех последних матчах против корейцев. Учитывая текущую форму и психологическое преимущество, Мексика выглядит явным фаворитом.
Прогноз на победителя
Мексика побеждает в четырех последних матчах, практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и имеет психологическое преимущество в очных встречах с Южной Кореей, тогда как оборона корейцев регулярно допускает ошибки. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа мексиканцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 2,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Мексики и Южной Кореи состоится 19 июня 2026 года в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».