«Атлетико» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.62

28 ноября 2025 10:17
Атлетико - Овьедо
29 нояб. 2025, суббота 23:00 | Испания. Примера, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Атлетико» с форой (-1.5)
Сделать ставку

На «Метрополитано» состоится встреча команд с противоположными задачами и формой. «Атлетико» уверенно держится в верхней части таблицы и продолжает серию побед, тогда как «Реал Овьедо» замыкает турнирную таблицу и переживает затяжной кризис. Мадридцы демонстрируют стабильность в атаке и надежность в обороне, тогда как гости испытывают сложности как в позиционной защите, так и при завершении собственных моментов.

«Атлетико»

Команда подходит к игре на фоне пяти побед подряд в Ла Лиге и сохраняет впечатляющую результативность. Подопечные последовательно забивают в 15 матчах чемпионата, а средний показатель за последние игры составляет 2.40 гола за матч. При этом оборона действует организованно: всего 3 пропущенных мяча за пять встреч. Домашний фактор также на стороне мадридцев, которые уверенно контролируют темп и навязывают соперникам высокий прессинг.

«Реал Овьедо»

Коллектив из Астурии не выигрывает уже шесть туров подряд и остается одним из главных претендентов на вылет. Несмотря на то что команда забивает в отдельных матчах, стабильности нет: в среднем всего 1.00 гола за игру при 1.60 пропущенного. В выездных встречах «Реал Овьедо» часто теряет концентрацию и допускает грубые позиционные ошибки, чем соперники успешно пользуются.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 15 матчах Ла Лиги подряд
  • В среднем: 2.40 забито и 0.60 пропущено
  • Побеждает в 3 очных встречах подряд

«Реал Овьедо»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито и 1.60 пропущено
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр
  • Забивает в 3 последних матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Испания. Кубок, 1/16 финала
Овьедо
0 : 2
04.01.2023
Атлетико

Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал Овьедо»

Учитывая текущую форму, разницу в классе и статистику очных встреч, «Атлетико» выглядит явным фаворитом. Хозяева стабильно давят с первых минут и эффективно используют моменты у ворот соперника. «Реал Овьедо» вряд ли сможет навязать равную борьбу на протяжении всей встречи, однако отдельные острые эпизоды возможны за счет контратак.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» с форой (-1.5) – коэффициент 1.62
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.88

Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Овьедо Атлетико
Другие прогнозы
28.11.2025
22:45
1.63
Италия. Серия А, 13 тур
Комо - Сассуоло
Победа «Комо»
28.11.2025
22:45
1.87
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц - Ренн
Победа «Ренна»
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
