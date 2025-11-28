На «Метрополитано» состоится встреча команд с противоположными задачами и формой. «Атлетико» уверенно держится в верхней части таблицы и продолжает серию побед, тогда как «Реал Овьедо» замыкает турнирную таблицу и переживает затяжной кризис. Мадридцы демонстрируют стабильность в атаке и надежность в обороне, тогда как гости испытывают сложности как в позиционной защите, так и при завершении собственных моментов.

«Атлетико»

Команда подходит к игре на фоне пяти побед подряд в Ла Лиге и сохраняет впечатляющую результативность. Подопечные последовательно забивают в 15 матчах чемпионата, а средний показатель за последние игры составляет 2.40 гола за матч. При этом оборона действует организованно: всего 3 пропущенных мяча за пять встреч. Домашний фактор также на стороне мадридцев, которые уверенно контролируют темп и навязывают соперникам высокий прессинг.

«Реал Овьедо»

Коллектив из Астурии не выигрывает уже шесть туров подряд и остается одним из главных претендентов на вылет. Несмотря на то что команда забивает в отдельных матчах, стабильности нет: в среднем всего 1.00 гола за игру при 1.60 пропущенного. В выездных встречах «Реал Овьедо» часто теряет концентрацию и допускает грубые позиционные ошибки, чем соперники успешно пользуются.

Факты о командах

«Атлетико»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 15 матчах Ла Лиги подряд

В среднем: 2.40 забито и 0.60 пропущено

Побеждает в 3 очных встречах подряд

«Реал Овьедо»

Не выигрывает в 7 последних матчах

В среднем: 1.00 забито и 1.60 пропущено

Пропускает в 4 из 5 последних игр

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал Овьедо»

Учитывая текущую форму, разницу в классе и статистику очных встреч, «Атлетико» выглядит явным фаворитом. Хозяева стабильно давят с первых минут и эффективно используют моменты у ворот соперника. «Реал Овьедо» вряд ли сможет навязать равную борьбу на протяжении всей встречи, однако отдельные острые эпизоды возможны за счет контратак.

Рекомендованные ставки