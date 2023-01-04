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Расписание матчей
Испания. Кубок
Овьедо - Атлетико
Овьедо - Атлетико: обзор матча 04 января 2023
Овьедо
04.01.2023, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Атлетико
24'
М. Льоренте
83'
П. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Атлетико
Замена
С. Энрих
️️️️
В. Росада
90'
83'
ГОЛ! 0:2!
П. Барриос
Пас отдал
А. Корреа
82'
Желтая карточка
А. Гризманн
79'
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
О. Луэнго
️️️️
А. Бретонес
78'
76'
Замена
С. Регилон
️️️️
Я. Карраско
76'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
Замена
Л. Секейра
️️️️
С. Обенг
74'
68'
Замена
Рейнилду
️️️️
М. Эрмосо
60'
Замена
П. Барриос
️️️️
Т. Лемар
60'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
Замена
Борха
️️️️
К. Куандреди
46'
44'
Желтая карточка
Х. Хименес
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Льоренте
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Надаль
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
31
Мангель Прендес
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Уго Рама
АП
17
Вити Росада
ПВ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Овьедо
1
Кентен Браа
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
9
Серхио Энрих
ЦФ
15
Карлос Помарес
ЦФ
28
Леонардо Секейра
ЦФ
8
Марко Сангалли
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
3-3-3-1
13
Надаль
28
Тарин
12
Кальво
17
Ахиядо
31
Прендес
6
Суарес
88
Куандреди
23
Бретонес
22
Рама
17
Росада
20
Обенг
3-3-2-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
28
Витсель
14
Льоренте
6
Коке
18
Лемар
10
Карраско
21
Мората
7
Гризманн
23
Бретонес
15
Луэнго
15
Луэнго
23
Бретонес
17
Росада
9
Энрих
9
Энрих
17
Росада
20
Обенг
28
Секейра
28
Секейра
20
Обенг
88
Куандреди
17
Борха
17
Борха
88
Куандреди
22
Эрмосо
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Эрмосо
10
Карраско
3
Регилон
3
Регилон
10
Карраско
18
Лемар
8
Барриос
8
Барриос
18
Лемар
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
Остались в запасе
Овьедо
Атлетико
1
Кентен Браа
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
15
Карлос Помарес
ЦФ
8
Марко Сангалли
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кентен Браа
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
15
Карлос Помарес
ЦФ
8
Марко Сангалли
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Овьедо - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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