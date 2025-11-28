Введите ваш ник на сайте
«Акрон» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

28 ноября 2025 9:21
Акрон - Пари НН
29 нояб. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 17 тур
1.80
Победа «Акрона»
29 ноября на «Самара Арене» пройдет матч 17 тура Премьер-лиги, в котором «Акрон» сыграет с «Пари НН». Соперники подходят к этой встрече в разном состоянии: хозяева демонстрируют положительную динамику и уверенно закрепились в середине таблицы, тогда как гости переживают затяжной спад и находятся в зоне вылета. «Акрон» стабильно действует в атаке и регулярно реализует свои моменты, в то время как «Пари НН» испытывает серьезные проблемы с результативностью, что создает неблагоприятный фон перед выездом. В таких условиях ожидается матч с заметным игровым преимуществом хозяев и борьбой за инициативу с первых минут.

«Акрон»

Тольяттинский клуб после 16 туров набрал 21 очко и располагается на 8 месте. Команда выиграла три последних матча, показав характер и умение дожимать соперников в концовках. В пяти предыдущих играх «Акрон» забил 9 мячей и пропустил 7, подтверждая свою атакующую состоятельность, но иногда теряя концентрацию у своих ворот. При этом команда забивает уже в семи матчах подряд, что говорит о высокой эффективности впереди. Главной ударной силой остается Жилсон Беншимол, который отличается стабильностью и является ключевой фигурой в завершающей стадии.

«Пари НН»

Коллектив из Нижнего Новгорода занимает 16 место, имея всего 8 очков. Серия без побед затянулась до восьми матчей, а в 11 последних встречах команда вовсе не выигрывала. Несмотря на отдельные всплески, общая результативность остается крайне низкой: всего один забитый мяч в пяти предыдущих играх при восьми пропущенных. Даже наличие лучшего бомбардира Хуана Боселли не спасает ситуацию, так как команда испытывает дефицит моментов и нестабильность в обороне.

Факты о командах

«Акрон»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 7 встречах подряд
  • В среднем: 1.80 забито и 1.40 пропущено за игру

«Пари НН»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • В среднем: 0.20 забито и 1.60 пропущено
  • Не забивает в 5 из 7 последних игр

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
4
Забитых мячей
7
0.8
В среднем за матч
1.4
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Пари НН
0 : 1
18.10.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Пари НН
2 : 1
01.03.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Акрон
2 : 2
05.10.2024
Пари НН
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0 : 0
24.03.2021
Пари НН
Россия. ФНЛ, 12 тур
Пари НН
3 : 0
27.09.2020
Акрон

Прогноз на матч «Акрон» – «Пари НН»

Анализ текущей формы указывает на преимущество «Акрона», который выглядит более собранным и уверенно действует впереди. «Пари НН» в свою очередь испытывает серьезные сложности в организации атак и редко использует свои моменты. С учетом высокой результативности хозяев и слабой формы гостей наиболее логичным выглядит ставка на комфортный результат в пользу «Акрона», при этом игра вряд ли станет сверхрезультативной из-за низкой эффективности нападения «Пари НН».

Прогноз: Победа «Акрона» – коэффициент 1.80

1.80
Победа «Акрона»
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Пари НН Акрон
  • Читайте нас: 