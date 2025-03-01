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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Акрон
Нижний Новгород - Акрон: обзор матча 01 марта 2025
Нижний Новгород
01.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Акрон
48'
В. Грулев
50'
А. Кокшаров
70'
А. Дзюба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Акрон
90'
+5
Желтая карточка
К. Савичев
Замена
В. Александров
️️️️
Х. Кастильо
87'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Л. Тичич
87'
78'
Замена
Р. Эсковаль
️️️️
Р. Фернандес
78'
Замена
С. Грибов
️️️️
В. Хубулов
77'
Желтая карточка
В. Хубулов
Замена
В. Царукян
️️️️
Х. Боселли
74'
Замена
К. Гоцук
️️️️
С. Магкеев
74'
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Галоян
Замена
М. Майга
️️️️
В. Грулев
67'
67'
Замена
Ш. Эсанов
️️️️
М. Кузьмин
59'
Замена
А. Галоян
️️️️
Беншимоль
59'
Замена
Д. Пестряков
️️️️
И. Джаковац
ГОЛ! 2:0!
А. Кокшаров
Пас отдал
Х. Боселли
50'
ГОЛ! 1:0!
В. Грулев
Пас отдал
А. Кокшаров
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
23
Хуан Кастильо
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
(К)
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
21
Артур Галоян
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Медведев
23
Кастильо
25
Карич
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
27
Грулев
21
Боселли
90
Кокшаров
4-1-1-2-2
78
Васютин
4
Савичев
19
Бокоев
24
Неделчару
21
Фернандес
5
Джурасович
35
Джаковац
6
Кузьмин
8
Хубулов
7
Беншимоль
22
Дзюба
23
Кастильо
2
Александров
2
Александров
23
Кастильо
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
27
Грулев
8
Майга
8
Майга
27
Грулев
14
Тичич
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Тичич
21
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
21
Боселли
21
Фернандес
26
Эсковаль
26
Эсковаль
21
Фернандес
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
7
Беншимоль
21
Галоян
21
Галоян
7
Беншимоль
35
Джаковац
71
Пестряков
71
Пестряков
35
Джаковац
8
Хубулов
53
Грибов
53
Грибов
8
Хубулов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Акрон
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Нижний Новгород - Акрон
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
13
Офсайды
0
2
Количество передач
363
364
Сейвы
4
4
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Дмитрий Сафьян
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Василий Казарцев
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич)
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