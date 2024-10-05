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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Нижний Новгород
Акрон - Нижний Новгород: обзор матча 05 октября 2024
Акрон
05.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Нижний Новгород
40'
Беншимоль
63'
С. Лончар
47'
С. Карич
90+4'
З. Турбо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Нижний Новгород
Замена
М. Бокоев
️️️️
Р. Фернандес
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
З. Турбо
Пас отдал
Н. Ермаков
89'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Боселли
Замена
В. Москвичев
️️️️
М. Кузьмин
85'
78'
Замена
З. Турбо
️️️️
Д. Ведерников
78'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Глейзер
Замена
С. Бакаев
️️️️
Беншимоль
67'
64'
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Трошечкин
ГОЛ! 2:1!
С. Лончар
Пас отдал
Беншимоль
63'
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Карич
Пас отдал
Л. Тичич
46'
Замена
Л. Тичич
️️️️
В. Царукян
ГОЛ! 1:0!
Беншимоль
Пас отдал
С. Лончар
40'
17'
Желтая карточка
Д. Глейзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
4-2-2-2
13
Волков
21
Фернандес
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
7
Беншимоль
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
3
Ведерников
24
Гоцук
25
Карич
22
Каккоев
5
Трошечкин
18
Глейзер
21
Боселли
80
Царукян
9
Ожегович
21
Фернандес
19
Бокоев
19
Бокоев
21
Фернандес
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
7
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Беншимоль
80
Царукян
14
Тичич
14
Тичич
80
Царукян
5
Трошечкин
78
Калинский
78
Калинский
5
Трошечкин
21
Боселли
19
Ермаков
19
Ермаков
21
Боселли
18
Глейзер
17
Карапузов
17
Карапузов
18
Глейзер
3
Ведерников
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
3
Ведерников
Остались в запасе
Акрон
Нижний Новгород
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Акрон - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
6
Офсайды
2
2
Количество передач
390
473
Сейвы
2
6
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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