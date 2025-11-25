26 ноября на стадионе армейцев состоится ответное столкновение в рамках Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором ЦСКА примет «Динамо Махачкала». Первый матч остался за дагестанским клубом, однако текущая форма хозяев и их домашняя серия создают интригу. Игра обещает быть плотной, с акцентом на контроль мяча и осторожную тактику, где каждая ошибка может стать решающей.
ЦСКА
Армейцы подходят к встрече в неоднозначном состоянии, однако именно в домашних матчах команда выглядит максимально собранно. Пять побед подряд на своем поле подтверждают высокий уровень организации обороны и умение добиваться результата даже при минимальной результативности. В последних играх ЦСКА делает ставку на дисциплину и прагматизм: всего 2 пропущенных мяча за пять матчей говорят о надежности защитной линии, но при этом атака не отличается стабильностью.
«Динамо Махачкала»
Гости демонстрируют характерную для кубковых матчей цепкость и боевитость. Команда стабильно забивает в этом турнире и не избегает открытой игры, несмотря на статус аутсайдера. Однако на фоне плотного календаря и не самой выразительной выездной статистики «Динамо Махачкала» вынуждено больше внимания уделять обороне, что может сказаться на атакующем потенциале.
Факты о командах
ЦСКА
- Победы в 5 последних домашних матчах
- В среднем: 0.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
- Минимум пропущенных мячей в недавних встречах
- Надежная оборона и аккуратная игра вторым номером
«Динамо Махачкала»
- Забивает в 7 последних матчах Кубка России
- В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 6 из 7 матчей турнира
- Нестабильная игра на выезде
Прогноз на матч ЦСКА – «Динамо Махачкала»
С учетом поражения в первой встрече ЦСКА будет вынужден играть активнее, однако без излишнего риска. Высока вероятность того, что хозяева навяжут сопернику свою структуру и постараются решить исход матча за счет контроля и позиционного давления. «Динамо Махачкала» способно навязать борьбу, но преимущество по качеству игры и глубине состава остается за москвичами. Наиболее логичным сценарием выглядит победа ЦСКА при умеренной результативности.
Рекомендованные ставки
- Победа ЦСКА с форой (-1) – коэффициент 1.78
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85