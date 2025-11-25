Введите ваш ник на сайте
ЦСКА – «Динамо Махачкала»: прогноз и ставки на матч 26 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

25 ноября 2025 9:25
ЦСКА - Динамо Мх
26 нояб. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа ЦСКА с форой (-1)
Сделать ставку

26 ноября на стадионе армейцев состоится ответное столкновение в рамках Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором ЦСКА примет «Динамо Махачкала». Первый матч остался за дагестанским клубом, однако текущая форма хозяев и их домашняя серия создают интригу. Игра обещает быть плотной, с акцентом на контроль мяча и осторожную тактику, где каждая ошибка может стать решающей.

ЦСКА

Армейцы подходят к встрече в неоднозначном состоянии, однако именно в домашних матчах команда выглядит максимально собранно. Пять побед подряд на своем поле подтверждают высокий уровень организации обороны и умение добиваться результата даже при минимальной результативности. В последних играх ЦСКА делает ставку на дисциплину и прагматизм: всего 2 пропущенных мяча за пять матчей говорят о надежности защитной линии, но при этом атака не отличается стабильностью.

«Динамо Махачкала»

Гости демонстрируют характерную для кубковых матчей цепкость и боевитость. Команда стабильно забивает в этом турнире и не избегает открытой игры, несмотря на статус аутсайдера. Однако на фоне плотного календаря и не самой выразительной выездной статистики «Динамо Махачкала» вынуждено больше внимания уделять обороне, что может сказаться на атакующем потенциале.

Факты о командах

ЦСКА

  • Победы в 5 последних домашних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Минимум пропущенных мячей в недавних встречах
  • Надежная оборона и аккуратная игра вторым номером

«Динамо Махачкала»

  • Забивает в 7 последних матчах Кубка России
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 7 матчей турнира
  • Нестабильная игра на выезде

Личные встречи
75% (3)
0% (0)
25% (1)
4
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.25
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
08.11.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо Мх
1 : 0
05.11.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
2 : 0
29.03.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо Мх
0 : 1
19.10.2024
ЦСКА

Прогноз на матч ЦСКА – «Динамо Махачкала»

С учетом поражения в первой встрече ЦСКА будет вынужден играть активнее, однако без излишнего риска. Высока вероятность того, что хозяева навяжут сопернику свою структуру и постараются решить исход матча за счет контроля и позиционного давления. «Динамо Махачкала» способно навязать борьбу, но преимущество по качеству игры и глубине состава остается за москвичами. Наиболее логичным сценарием выглядит победа ЦСКА при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА с форой (-1) – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.78
Победа ЦСКА с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Динамо Мх ЦСКА
