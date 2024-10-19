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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - ЦСКА
Динамо Мх - ЦСКА: обзор матча 19 октября 2024
Динамо Мх
19.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
56'
Т. Мусаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - ЦСКА
90'
+5
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
К. Зинович
️️️️
Н. Глушков
80'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Я. Джапо
78'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
Г. Агаларов
78'
Желтая карточка
Э. Касинтура
75'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
А. Гаджиев
71'
70'
Замена
М. Пьянич
️️️️
М. Кисляк
70'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
А. Файзуллаев
56'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
3-3-3-1
1
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
13
Кагермазов
17
Джапо
6
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
14
Зделар
3
Круговой
11
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
70
Гаджиев
9
Магомедов
9
Магомедов
70
Гаджиев
17
Джапо
28
Сердеров
28
Сердеров
17
Джапо
31
Кисляк
15
Пьянич
15
Пьянич
31
Кисляк
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Динамо Мх
ЦСКА
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Динамо Мх - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
389
495
Сейвы
1
1
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунёв
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков)
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