«Ротор» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 24 ноября 2025 с коэффициентом 1.45

23 ноября 2025 9:00
Ротор - Челябинск
24 нояб. 2025, понедельник 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

24 ноября в рамках 20 тура Лиги PARI (Первая лига) «Ротор» примет «Челябинск» – соседа по турнирной таблице. Обе команды имеют по 29 очков, однако проходят отрезок сезона с заметными проблемами в атаке и нестабильной игрой в обороне. Эта встреча способна стать определяющей в борьбе за верхнюю половину таблицы, особенно с учeтом плотности результатов в середине чемпионата.

«Ротор»

Волгоградцы уступили «Торпедо» (0:2) в последнем туре, но до этого взяли важные очки с «Шинником». Команда демонстрирует низкую результативность: всего 3 гола за 5 матчей и средний показатель 0.60 за игру. При этом оборона регулярно даeт сбои, пропуская в среднем 1.60 мяча за тот же период. Надежды связаны с Ильeй Сафроновым, лучшим бомбардиром, но поддержка со средней линии остаeтся ограниченной.

«Челябинск»

Гости сыграли результативную ничью с КАМАЗом (3:3), однако сохраняют затяжную серию без побед на выезде – уже 8 матчей подряд. Команда стабильно пропускает, включая 4 последних тура, но атакующий потенциал выше, чем у соперника: 5 голов за 5 игр и средний показатель 1.00 за матч. Лидер атак Рамазан Гаджимурадов продолжает быть ключевой фигурой впереди.

Факты о командах

«Ротор»

  • 29 очков после 19 туров, 7 место
  • 3 гола в последних 5 матчах
  • Пропускал в 4 из 5 последних игр
  • Средний показатель: 0.60 забито, 1.60 пропущено

«Челябинск»

  • 29 очков после 19 туров, 6 место
  • Не выигрывает 8 выездных матчей подряд
  • Пропускает в 4 последних турах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Челябинск
1 : 0
26.07.2025
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
2 : 1
22.05.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Ротор
1 : 0
05.05.2024
Челябинск

Прогноз на матч «Ротор» – «Челябинск»

Матч обещает быть осторожным, с минимальным количеством моментов. Оба коллектива испытывают сложности в позиционной атаке и действуют прагматично при равной турнирной ситуации. Учитывая слабую результативность «Ротора» и серию без побед у «Челябинска» на выезде, логично ожидать равный и возможно низовой поединок с минимальной разницей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.45
  • Фора «Ротор» (0) – коэффициент 1.95

1.45
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Челябинск Ротор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
