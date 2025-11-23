24 ноября в рамках 20 тура Лиги PARI (Первая лига) «Ротор» примет «Челябинск» – соседа по турнирной таблице. Обе команды имеют по 29 очков, однако проходят отрезок сезона с заметными проблемами в атаке и нестабильной игрой в обороне. Эта встреча способна стать определяющей в борьбе за верхнюю половину таблицы, особенно с учeтом плотности результатов в середине чемпионата.

«Ротор»

Волгоградцы уступили «Торпедо» (0:2) в последнем туре, но до этого взяли важные очки с «Шинником». Команда демонстрирует низкую результативность: всего 3 гола за 5 матчей и средний показатель 0.60 за игру. При этом оборона регулярно даeт сбои, пропуская в среднем 1.60 мяча за тот же период. Надежды связаны с Ильeй Сафроновым, лучшим бомбардиром, но поддержка со средней линии остаeтся ограниченной.

«Челябинск»

Гости сыграли результативную ничью с КАМАЗом (3:3), однако сохраняют затяжную серию без побед на выезде – уже 8 матчей подряд. Команда стабильно пропускает, включая 4 последних тура, но атакующий потенциал выше, чем у соперника: 5 голов за 5 игр и средний показатель 1.00 за матч. Лидер атак Рамазан Гаджимурадов продолжает быть ключевой фигурой впереди.

Факты о командах

«Ротор»

29 очков после 19 туров, 7 место

3 гола в последних 5 матчах

Пропускал в 4 из 5 последних игр

Средний показатель: 0.60 забито, 1.60 пропущено

«Челябинск»

29 очков после 19 туров, 6 место

Не выигрывает 8 выездных матчей подряд

Пропускает в 4 последних турах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Прогноз на матч «Ротор» – «Челябинск»

Матч обещает быть осторожным, с минимальным количеством моментов. Оба коллектива испытывают сложности в позиционной атаке и действуют прагматично при равной турнирной ситуации. Учитывая слабую результативность «Ротора» и серию без побед у «Челябинска» на выезде, логично ожидать равный и возможно низовой поединок с минимальной разницей.

Рекомендованные ставки