В одном из центральных матчей тура в Риме встретятся лидеры группы – Италия и Норвегия. Обе сборные проводят яркий цикл: Италия выиграла шесть матчей подряд и демонстрирует стабильность, а Норвегия – самая результативная команда отбора, забившая 33 мяча в семи играх. Встреча двух команд, находящихся на пике формы, логично вызывает ожидание зрелищного и атакующего футбола.

Италия постепенно выстроила довольно надeжный баланс: команда не только много забивает (18 за последние пять туров), но и почти не допускает слабых матчей в обороне. При этом сама игра стала более вертикальной, что повышает темп и количество моментов. Дома Италия традиционно сильна, и поддержка трибун должна сыграть роль.

Норвегия приехала в матч лидером группы – и заслуженно. Команда демонстрирует мощнейший атакующий футбол: 22 гола в последних пяти играх, средняя результативность 4.40 за матч, а Эрлинг Холанд находится в блестящей форме и продолжает вести сборную вперед. При этом оборона Норвегии также выглядит собранной и допускает мало ошибок – всего три пропущенных мяча за пять встреч.

Италия

Серия из шести побед отражает уверенное состояние команды. Италия забивает в среднем 3.60 гола за матч и показывает зрелый и хорошо сбалансированный футбол. Линия атаки преобразилась, и Италия стала лучше реализовывать моменты даже в матчах равных соперников. При этом оборона допускает минимум ошибок: лишь пять пропущенных за пять туров.

Норвегия

Норвегия демонстрирует выдающийся атакующий футбол – это самая яркая команда отбора. Команда забивает в каждом матче и делает это много: Холанд, Эдегор и партнeры создают высокий темп, постоянно нагнетая давление. Семь побед подряд в квалификации показывают стабильность результата и психологическую уверенность. При этом Норвегия достойно выглядит и в обороне.

Факты о командах

Италия

Побеждает в 6 матчах подряд

В среднем: 3.60 забито, 1.00 пропущено

Забивает во всех матчах квалификации

18 голов за 5 игр

Норвегия

Побеждает 7 матчей подряд

В среднем: 4.40 забито, 0.60 пропущено

Забивает 14 матчей подряд

Лучший показатель забитых в турнире (33)

Прогноз на матч Италия – Норвегия

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. Обе команды располагают мощными атакующими линиями, стабильно забивают и находятся в превосходной форме. Италия имеет фактор домашнего поля, но Норвегия выглядит чуть более ярко и агрессивно в атаке. Логично ожидать голов с обеих сторон и высокий темп в течение всей встречи.

