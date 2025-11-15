Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Италия – Норвегия: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

15 ноября 2025 10:05
Италия - Норвегия
16 нояб. 2025, воскресенье 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют
Сделать ставку

В одном из центральных матчей тура в Риме встретятся лидеры группы – Италия и Норвегия. Обе сборные проводят яркий цикл: Италия выиграла шесть матчей подряд и демонстрирует стабильность, а Норвегия – самая результативная команда отбора, забившая 33 мяча в семи играх. Встреча двух команд, находящихся на пике формы, логично вызывает ожидание зрелищного и атакующего футбола.

Италия постепенно выстроила довольно надeжный баланс: команда не только много забивает (18 за последние пять туров), но и почти не допускает слабых матчей в обороне. При этом сама игра стала более вертикальной, что повышает темп и количество моментов. Дома Италия традиционно сильна, и поддержка трибун должна сыграть роль.

Норвегия приехала в матч лидером группы – и заслуженно. Команда демонстрирует мощнейший атакующий футбол: 22 гола в последних пяти играх, средняя результативность 4.40 за матч, а Эрлинг Холанд находится в блестящей форме и продолжает вести сборную вперед. При этом оборона Норвегии также выглядит собранной и допускает мало ошибок – всего три пропущенных мяча за пять встреч.

Италия

Серия из шести побед отражает уверенное состояние команды. Италия забивает в среднем 3.60 гола за матч и показывает зрелый и хорошо сбалансированный футбол. Линия атаки преобразилась, и Италия стала лучше реализовывать моменты даже в матчах равных соперников. При этом оборона допускает минимум ошибок: лишь пять пропущенных за пять туров.

Норвегия

Норвегия демонстрирует выдающийся атакующий футбол – это самая яркая команда отбора. Команда забивает в каждом матче и делает это много: Холанд, Эдегор и партнeры создают высокий темп, постоянно нагнетая давление. Семь побед подряд в квалификации показывают стабильность результата и психологическую уверенность. При этом Норвегия достойно выглядит и в обороне.

Факты о командах

Италия

  • Побеждает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 3.60 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает во всех матчах квалификации
  • 18 голов за 5 игр

Норвегия

  • Побеждает 7 матчей подряд
  • В среднем: 4.40 забито, 0.60 пропущено
  • Забивает 14 матчей подряд
  • Лучший показатель забитых в турнире (33)

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
4
Забитых мячей
4
1.33
В среднем за матч
1.33
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Норвегия
3 : 0
06.06.2025
Италия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 10 тур
Италия
2 : 1
13.10.2015
Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 1 тур
Норвегия
0 : 2
09.09.2014
Италия

Прогноз на матч Италия – Норвегия

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. Обе команды располагают мощными атакующими линиями, стабильно забивают и находятся в превосходной форме. Италия имеет фактор домашнего поля, но Норвегия выглядит чуть более ярко и агрессивно в атаке. Логично ожидать голов с обеих сторон и высокий темп в течение всей встречи.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.72
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Норвегия Италия
Другие прогнозы
15.11.2025
22:45
1.78
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
Босния и Герцеговина - Румыния
Обе команды забьют
15.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
Швейцария - Швеция
Победа Швейцарии
15.11.2025
22:45
2.05
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
Дания - Беларусь
Победа Дании с форой (-2)
16.11.2025
14:00
2.75
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа - Арсенал
Победа «Арсенала»
16.11.2025
14:00
1.37
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо-2 - Сибирь
Победа «Сибири»
16.11.2025
14:00
2.10
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Велес - Машук-КМВ
Тотал больше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 