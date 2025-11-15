На своем поле Португалия будет принимать Армению в матче десятого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева возглавляют группу, но поражение от Ирландии 0:2 стало неприятным сигналом: команда в очередной раз столкнулась с проблемами в реализации и скоростных переходах. Тем не менее Португалия остается фаворитом за счет глубины состава и высокой результативности – 11 забитых мячей за пять последних игр.

Португалия

Португалия много создает впереди и регулярно забивает: в среднем 2.20 гола за матч. Криштиану Роналду продолжает вести команду – 23 гола в 28 встречах. Но оборона нестабильна: шесть пропущенных за пять матчей, и даже в уверенных победах соперники создавали опасные моменты. После осечки в Ирландии команда должна выйти максимально мотивированной. Важно также, что Португалия уверенно действует дома и забивает практически в каждом матче отборочного цикла.

Армения

Армения переживает сложный отрезок и проиграла три матча подряд. Команда пропускает много – десять мячей за пять игр, в среднем два за матч. При этом впереди результаты скромные: всего два забитых гола за последний пяти матчей. Но есть и положительный момент: Армения забивает в трeх играх подряд в квалификации. Тем не менее качество игры в обороне оставляет серьезные вопросы, особенно против атакующей команды уровня Португалии.

Факты о командах

Португалия

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в среднем 2.20 гола

Пропускает 1.20 гола за матч

Забивает в 7 из 9 последних игр

Армения

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает 2.00 гола в среднем

Забивает 0.40 гола за матч

Пропускает в 30 последних матчах подряд

Прогноз на матч Португалия – Армения

Португалия должна уверенно контролировать игру и много атаковать. Армения не обладает ресурсами, чтобы сдержать такого соперника: оборона допускает системные ошибки, а в атаке команда зависима от индивидуальных действий. Хозяева обязаны реагировать на поражение в Ирландии и делать это агрессивно. При этом гости вполне могут забить в одном из эпизодов – Португалия дает сопернику моменты.

Оптимальный сценарий – матч с несколькими голами, где Португалия будет доминировать на протяжении всей встречи.

Рекомендованные ставки