Португалия – Армения: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.62

15 ноября 2025 10:11
Португалия - Армения
16 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
Перейти в онлайн матча
На своем поле Португалия будет принимать Армению в матче десятого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева возглавляют группу, но поражение от Ирландии 0:2 стало неприятным сигналом: команда в очередной раз столкнулась с проблемами в реализации и скоростных переходах. Тем не менее Португалия остается фаворитом за счет глубины состава и высокой результативности – 11 забитых мячей за пять последних игр.

Португалия

Португалия много создает впереди и регулярно забивает: в среднем 2.20 гола за матч. Криштиану Роналду продолжает вести команду – 23 гола в 28 встречах. Но оборона нестабильна: шесть пропущенных за пять матчей, и даже в уверенных победах соперники создавали опасные моменты. После осечки в Ирландии команда должна выйти максимально мотивированной. Важно также, что Португалия уверенно действует дома и забивает практически в каждом матче отборочного цикла.

Армения

Армения переживает сложный отрезок и проиграла три матча подряд. Команда пропускает много – десять мячей за пять игр, в среднем два за матч. При этом впереди результаты скромные: всего два забитых гола за последний пяти матчей. Но есть и положительный момент: Армения забивает в трeх играх подряд в квалификации. Тем не менее качество игры в обороне оставляет серьезные вопросы, особенно против атакующей команды уровня Португалии.

Факты о командах

Португалия

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в среднем 2.20 гола
  • Пропускает 1.20 гола за матч
  • Забивает в 7 из 9 последних игр

Армения

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает 2.00 гола в среднем
  • Забивает 0.40 гола за матч
  • Пропускает в 30 последних матчах подряд

Личные встречи
80% (4)
20% (1)
0% (0)
11
Забитых мячей
3
2.2
В среднем за матч
0.6
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Армения
0 : 5
06.09.2025
Португалия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур
Армения
2 : 3
13.06.2015
Португалия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 4 тур
Португалия
1 : 0
14.11.2014
Армения
Отборочные матчи к ЧЕ, 17 тур
Португалия
1 : 0
17.11.2007
Армения
Отборочные матчи к ЧЕ, 12 тур
Армения
1 : 1
22.08.2007
Португалия

Прогноз на матч Португалия – Армения

Португалия должна уверенно контролировать игру и много атаковать. Армения не обладает ресурсами, чтобы сдержать такого соперника: оборона допускает системные ошибки, а в атаке команда зависима от индивидуальных действий. Хозяева обязаны реагировать на поражение в Ирландии и делать это агрессивно. При этом гости вполне могут забить в одном из эпизодов – Португалия дает сопернику моменты.

Оптимальный сценарий – матч с несколькими голами, где Португалия будет доминировать на протяжении всей встречи.

Рекомендованные ставки

  • Тотал Португалии больше 2.5 гола – коэффициент 1.62
  • Фора Португалии (-2) – коэффициент 1.85

Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Армения Португалия
