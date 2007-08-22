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Армения - Португалия
Армения - Португалия: обзор матча 22 августа 2007
Армения
22.08.2007, среда, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 12 тур
1 : 1
Завершен
Португалия
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Личные встречи
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Статистика матча Армения - Португалия
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0
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