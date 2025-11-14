15 ноября состоится важный матч квалификации, в котором Босния и Герцеговина примет Румынию. Оба соперника находятся рядом в турнирной таблице и ведут борьбу за прямую путевку на чемпионат мира. Команды обладают сопоставимым уровнем, и их результаты последних туров подтверждают высокую плотность борьбы: обе сборные регулярно забивают, но и пропускают достаточно. Матч обещает пройти в упорной манере с акцентом на атакующие действия.

Босния и Герцеговина

Сборная подходит к матчу с хорошей результативностью: 14 голов за пять встреч, при этом команда обязательно забивает в шести турах подряд. Эдин Джеко остаeтся ключевой фигурой атаки – 7 мячей в 18 матчах. Однако оборона нестабильна: 7 пропущенных мячей за пять игр и регулярные провалы под давлением соперников. Дома Босния действует агрессивно, часто играет в атаку большими силами и создаeт множество моментов.

Румыния

Румыния постепенно набрала форму и не проигрывает три тура подряд. Команда отличается сбалансированностью: при 7 забитых мячах за пять матчей она допускает лишь 6 пропущенных. Рэзван Марин проводит сильный цикл – 10 голов в 23 матчах, оставаясь системообразующим футболистом. Румыния уверенно чувствует себя в гостях, где не проигрывает в шести из восьми последних встреч. Команда предпочитает компактный блок и быстрые атаки через центральную зону.

Факты о командах

Босния и Герцеговина

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено

Забивает 6 матчей подряд

14 голов за 5 последних игр

Пропускает в 3 матчах подряд

Румыния

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывает 3 тура

Обязательно забивает в 5 матчах подряд

Уверенные результаты в гостях

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Румыния

Предстоящая встреча обещает быть равной и насыщенной моментами. Обе сборные находятся в рабочем тонусе, регулярно забивают и играют с акцентом на атаку. Босния в родных стенах действует агрессивнее и создает много угроз, но оставляет пространство за спиной. Румыния более структурирована, способна на длительные отрезки контролировать игру и применять насыщенный прессинг. Обе линии атаки в форме, а обороны допускают ошибки, поэтому вероятность забитых мячей с обеих сторон высокая. Ничья или минимальное преимущество одной из сборных выглядят наиболее вероятными сценариями.

