Босния и Герцеговина – Румыния: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

14 ноября 2025 10:07
Босния и Герцеговина - Румыния
15 нояб. 2025, суббота 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
Перейти в онлайн матча
15 ноября состоится важный матч квалификации, в котором Босния и Герцеговина примет Румынию. Оба соперника находятся рядом в турнирной таблице и ведут борьбу за прямую путевку на чемпионат мира. Команды обладают сопоставимым уровнем, и их результаты последних туров подтверждают высокую плотность борьбы: обе сборные регулярно забивают, но и пропускают достаточно. Матч обещает пройти в упорной манере с акцентом на атакующие действия.

Босния и Герцеговина

Сборная подходит к матчу с хорошей результативностью: 14 голов за пять встреч, при этом команда обязательно забивает в шести турах подряд. Эдин Джеко остаeтся ключевой фигурой атаки – 7 мячей в 18 матчах. Однако оборона нестабильна: 7 пропущенных мячей за пять игр и регулярные провалы под давлением соперников. Дома Босния действует агрессивно, часто играет в атаку большими силами и создаeт множество моментов.

Румыния

Румыния постепенно набрала форму и не проигрывает три тура подряд. Команда отличается сбалансированностью: при 7 забитых мячах за пять матчей она допускает лишь 6 пропущенных. Рэзван Марин проводит сильный цикл – 10 голов в 23 матчах, оставаясь системообразующим футболистом. Румыния уверенно чувствует себя в гостях, где не проигрывает в шести из восьми последних встреч. Команда предпочитает компактный блок и быстрые атаки через центральную зону.

Факты о командах

Босния и Герцеговина

  • В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено
  • Забивает 6 матчей подряд
  • 14 голов за 5 последних игр
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Румыния

  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывает 3 тура
  • Обязательно забивает в 5 матчах подряд
  • Уверенные результаты в гостях

Личные встречи
60% (3)
0% (0)
40% (2)
5
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
1.6
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
0 : 1
21.03.2025
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Румыния
4 : 1
26.09.2022
Босния и Герцеговина
Лига наций, 2 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
07.06.2022
Румыния
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 7 тур
Румыния
3 : 0
03.06.2011
Босния и Герцеговина
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 5 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
26.03.2011
Румыния

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Румыния

Предстоящая встреча обещает быть равной и насыщенной моментами. Обе сборные находятся в рабочем тонусе, регулярно забивают и играют с акцентом на атаку. Босния в родных стенах действует агрессивнее и создает много угроз, но оставляет пространство за спиной. Румыния более структурирована, способна на длительные отрезки контролировать игру и применять насыщенный прессинг. Обе линии атаки в форме, а обороны допускают ошибки, поэтому вероятность забитых мячей с обеих сторон высокая. Ничья или минимальное преимущество одной из сборных выглядят наиболее вероятными сценариями.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.72

Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Румыния Босния и Герцеговина
