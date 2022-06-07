Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Босния и Герцеговина - Румыния
Босния и Герцеговина - Румыния: обзор матча 07 июня 2022
Босния и Герцеговина
07.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B3, 2 тур
1 : 0
Завершен
Румыния
68'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Босния и Герцеговина - Румыния
Желтая карточка
Х. Дулевич
90'
+4
Замена
М. Бешич
️️️️
М. Стеванович
81'
81'
Замена
С. Ханка
️️️️
К. Маня
74'
Замена
О. Попеску
️️️️
Р. Марин
74'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Пушкаш
74'
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
А. Рус
74'
Замена
А. Иван
️️️️
А. Максим
68'
Желтая карточка
А. Буркэ
ГОЛ! 1:0!
С. Превляк
68'
Желтая карточка
С. Превляк
67'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Э. Чивич
67'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Г. Цимирот
46'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
С. Прсич
46'
Замена
С. Превляк
️️️️
Э. Джеко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
10
Амер Гояк
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Босния и Герцеговина
22
Никола Цеткович
ВР
1
Никола Васили
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Октавиан Попеску
ЛВ
13
Валентин Михаила
ЛВ
20
Сержу Ханка
ЦП
2
Александру Крету
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
23
Деян Сореску
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
4-4-1-1
12
Сехич
2
Чивич
13
Сушич
16
Ахмедходжич
17
Саничанин
23
Дулевич
19
Стеванович
18
Прсич
13
Цимирот
10
Гояк
11
Джеко
3-2-4-1
1
Ницэ
4
Рус
22
Камора
21
Кирикеш
15
Буркэ
4
Маня
10
Максим
6
Марин
8
Чикелдэу
18
Марин
17
Пушкаш
2
Чивич
5
Колашинац
5
Колашинац
2
Чивич
19
Стеванович
7
Бешич
7
Бешич
19
Стеванович
18
Прсич
16
Хаджиахметович
16
Хаджиахметович
18
Прсич
13
Цимирот
10
Пьянич
10
Пьянич
13
Цимирот
11
Джеко
9
Превляк
9
Превляк
11
Джеко
4
Рус
9
Тэнасе
9
Тэнасе
4
Рус
4
Маня
20
Ханка
20
Ханка
4
Маня
18
Марин
17
Попеску
17
Попеску
18
Марин
10
Максим
11
Иван
11
Иван
10
Максим
17
Пушкаш
7
Алибек
7
Алибек
17
Пушкаш
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Румыния
22
Никола Цеткович
ВР
1
Никола Васили
ВР
18
Владан Данилович
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
11
Никусор Банку
ЛЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Хорациу Молдован
ВР
2
Александру Крету
ЦП
13
Валентин Михаила
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
22
Никола Цеткович
ВР
1
Никола Васили
ВР
18
Владан Данилович
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
23
Лука Менало
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
Остались в запасе
11
Никусор Банку
ЛЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Хорациу Молдован
ВР
2
Александру Крету
ЦП
13
Валентин Михаила
ЛВ
23
Деян Сореску
ПВ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Босния и Герцеговина - Румыния
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Румыния
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+