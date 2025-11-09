Введите ваш ник на сайте
«Челябинск» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 10 ноября 2025 с коэффициентом 3.8

09 ноября 2025 9:57
Челябинск - Уфа
10 нояб. 2025, понедельник 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
3.80
Победа «Уфы»
Сделать ставку

10 ноября в Челябинске состоится матч 18-го тура Первой лиги, где хозяева примут «Уфу». Команды находятся в середине таблицы, но подходят к очной встрече в разной форме: «Челябинск» переживает затяжной спад, а «Уфа» постепенно набирает обороты.

«Челябинск»

После яркого старта сезона команда заметно сбавила темп. В последних шести матчах в лиге побед не было, а в трeх турах подряд «Челябинск» терпит поражения. В недавнем туре команда уступила «Уралу» (0:1), сыграв сдержанно, но без остроты в атаке. За пять последних встреч коллектив забил всего дважды при четырeх пропущенных – показатель, говорящий о системных трудностях в созидании. Лишь Гаррик Левин, забивший 5 мячей в 19 матчах, остаeтся наиболее опасным игроком в атаке. Дома «Челябинск» действует аккуратно, часто играет на результат, но в последнее время команда не может реализовать свои моменты и нередко довольствуется ничьими.

«Уфа»

Гости демонстрируют постепенный прогресс: после тяжeлого старта команда провела серию качественных матчей. В прошлом туре «Уфа» уверенно обыграла «Енисей» (3:0), показав высокую плотность игры и дисциплину в обороне. В пяти последних матчах «Уфа» забила 8 голов и пропустила 6. Особенно выделяется Дилан Ортис, оформивший 5 мячей за 13 встреч. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей чемпионата, заметно улучшила движение в атаке и начала регулярно реализовывать моменты. При этом гостевые матчи «Уфы» не всегда стабильны – команда часто теряет концентрацию после перерыва.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Средние показатели: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает мало, но забивает крайне редко
  • 3 матча подряд завершаются с тоталом меньше 2.5

«Уфа»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Средние показатели: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Последняя победа – 3:0 над «Енисеем»

Личные встречи
36% (4)
27% (3)
36% (4)
12
Забитых мячей
10
1.09
В среднем за матч
0.91
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 1
10.11.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Уфа
0 : 0
28.09.2025
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Челябинск
0 : 0
19.05.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Уфа
2 : 0
07.04.2024
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 39 тур
Челябинск
1 : 3
05.06.2012
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
Уфа
2 : 1
29.09.2011
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Челябинск
3 : 0
08.07.2011
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Уфа
0 : 2
17.08.2010
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Челябинск
2 : 0
11.05.2010
Уфа
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 28 тур
Челябинск
0 : 0
04.10.2009
Уфа
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Уфа
2 : 1
26.06.2009
Челябинск
Показать все

Прогноз на матч «Челябинск» – «Уфа»

«Челябинск» играет организованно, но испытывает серьeзные проблемы в атаке. «Уфа», напротив, находится на подъeме, а уверенные победы в последних турах добавили команде уверенности. С учeтом формы обеих сторон, более вероятным выглядит успех гостей, хотя матч, вероятно, не станет результативным – обе команды действуют осторожно и редко устраивают обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Уфы» – коэффициент 3.8
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.78

3.80
Победа «Уфы»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Уфа Челябинск
