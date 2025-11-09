10 ноября в Челябинске состоится матч 18-го тура Первой лиги, где хозяева примут «Уфу». Команды находятся в середине таблицы, но подходят к очной встрече в разной форме: «Челябинск» переживает затяжной спад, а «Уфа» постепенно набирает обороты.

«Челябинск»

После яркого старта сезона команда заметно сбавила темп. В последних шести матчах в лиге побед не было, а в трeх турах подряд «Челябинск» терпит поражения. В недавнем туре команда уступила «Уралу» (0:1), сыграв сдержанно, но без остроты в атаке. За пять последних встреч коллектив забил всего дважды при четырeх пропущенных – показатель, говорящий о системных трудностях в созидании. Лишь Гаррик Левин, забивший 5 мячей в 19 матчах, остаeтся наиболее опасным игроком в атаке. Дома «Челябинск» действует аккуратно, часто играет на результат, но в последнее время команда не может реализовать свои моменты и нередко довольствуется ничьими.

«Уфа»

Гости демонстрируют постепенный прогресс: после тяжeлого старта команда провела серию качественных матчей. В прошлом туре «Уфа» уверенно обыграла «Енисей» (3:0), показав высокую плотность игры и дисциплину в обороне. В пяти последних матчах «Уфа» забила 8 голов и пропустила 6. Особенно выделяется Дилан Ортис, оформивший 5 мячей за 13 встреч. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей чемпионата, заметно улучшила движение в атаке и начала регулярно реализовывать моменты. При этом гостевые матчи «Уфы» не всегда стабильны – команда часто теряет концентрацию после перерыва.

Факты о командах

«Челябинск»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Средние показатели: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает мало, но забивает крайне редко

3 матча подряд завершаются с тоталом меньше 2.5

«Уфа»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Средние показатели: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Последняя победа – 3:0 над «Енисеем»

Прогноз на матч «Челябинск» – «Уфа»

«Челябинск» играет организованно, но испытывает серьeзные проблемы в атаке. «Уфа», напротив, находится на подъeме, а уверенные победы в последних турах добавили команде уверенности. С учeтом формы обеих сторон, более вероятным выглядит успех гостей, хотя матч, вероятно, не станет результативным – обе команды действуют осторожно и редко устраивают обмен голами.

Рекомендованные ставки