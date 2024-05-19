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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Челябинск - Уфа
Челябинск - Уфа: обзор матча 19 мая 2024
Челябинск
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челябинск - Уфа
85'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Р. Пасевич
85'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Р. Гыстаров
Вторая желтая
С. Библик
77'
Желтая карточка
С. Библик
75'
72'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
Ш. Исаев
Замена
С. Библик
️️️️
А. Бахтияров
68'
Замена
Д. Покотыло
️️️️
Н. Мацхарашвили
55'
Замена
Н. Першин
️️️️
Я. Казаев
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Носов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
79
Константин Троянов
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Задирака
12
Ширяев
69
Козлов
20
Померко
53
Казаев
20
Мацхарашвили
21
Пушкарев
7
Вазитдинов
17
Бахтияров
33
Горбачик
68
Герчиков
3-1-1-3-2
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
44
Самсонов
10
Гыстаров
8
Шаваев
11
Гуренко
88
Агеян
97
Пасевич
8
Исаев
7
Перченок
17
Бахтияров
77
Библик
77
Библик
17
Бахтияров
20
Мацхарашвили
33
Покотыло
33
Покотыло
20
Мацхарашвили
53
Казаев
46
Першин
46
Першин
53
Казаев
8
Исаев
13
Григорьев
13
Григорьев
8
Исаев
10
Гыстаров
84
Молтенинов
84
Молтенинов
10
Гыстаров
97
Пасевич
77
Минаев
77
Минаев
97
Пасевич
Остались в запасе
Челябинск
Уфа
11
Александр Носов
ПВ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
40
Алексей Чернов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
11
Александр Носов
ПВ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Челябинск - Уфа
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
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