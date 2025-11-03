Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Наполи» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 4 ноября 2025 с коэффициентом 1.6

03 ноября 2025 9:35
Наполи - Айнтрахт
04 нояб. 2025, вторник 20:45 | Лига чемпионов, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Наполи»
Сделать ставку

На «Стадио Диего Армандо Марадона» состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, где «Наполи» примет «Айнтрахт». Обе команды набрали по 3 очка и рискуют остаться без плей-офф, поэтому каждая игра теперь на вес золота. После провала в предыдущем туре против ПСВ (2:6) итальянцы обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Наполи»

Неаполитанцы переживают нестабильный период – команда колеблется между вспышками результативности и неожиданными провалами. В трeх последних матчах Лиги чемпионов «Наполи» неизменно пропускает, но дома играет значительно надeжнее: серия из 10 матчей без поражений на «Марадоне». В последних пяти встречах во всех турнирах команда забила 6 голов и пропустила 8, но при этом смогла обыграть «Интер» (3:1) и сыграть вничью с «Комо». Лучший бомбардир Кевин де Брюйне (4 гола за 11 матчей) остаeтся главным креативным звеном. Проблемы в обороне и недостаточная реализация моментов – слабые места команды, но домашний фактор и атакующий потенциал позволяют рассчитывать на победу.

«Айнтрахт»

Франкфуртский клуб также набрал 3 очка, но выглядит неубедительно на фоне соперников. Крупное поражение от «Ливерпуля» (1:5) подчеркнуло разницу в уровне между немецкой командой и топ-клубами Европы. Тем не менее «Айнтрахт» не безнадeжен: команда забивает в каждом из последних пяти матчей, а нападающий Йонатан Буркардт (8 голов в 13 матчах) находится в отличной форме. Основная проблема – слабая оборона: 9 пропущенных мячей в пяти последних встречах и 12 матчей подряд с пропущенными голами. Команда атакует смело, но часто теряет баланс, особенно на выезде, где действует рискованно и не всегда успевает откатиться в защиту.

Факты о командах

«Наполи»

  • Не проигрывает дома в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд
  • В среднем: 1.20 забитого и 1.60 пропущенного за игру
  • 3 очка после 3 туров

«Айнтрахт»

  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.80 пропущенного за игру
  • 3 очка после 3 туров

Прогноз на матч «Наполи» – «Айнтрахт»

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают и часто пропускают. «Наполи» имеет преимущество за счeт домашнего поля и лучшей организации игры в атаке, но «Айнтрахт» способен доставить проблемы быстрыми контратаками. Вероятнее всего, нас ждeт открытая игра с голами с обеих сторон, где хозяева за счeт класса и глубины состава смогут переломить ход встречи. Учитывая нестабильность оборон обеих команд, ставка на результативность выглядит оправданной, но перевес всe же на стороне итальянцев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Наполи» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.60
Победа «Наполи»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Айнтрахт Наполи
Другие прогнозы
04.11.2025
23:00
1.33
Лига чемпионов, 4 тур
Тоттенхэм - Копенгаген
Победа «Тоттенхэма»
04.11.2025
23:00
1.93
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос - ПСВ
Тотал больше 3 голов
04.11.2025
23:00
1.50
Лига чемпионов, 4 тур
Буде-Глимт - Монако
Тотал больше 2.5 голов
04.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус - Спортинг
Тотал больше 2.0 голов
05.11.2025
16:00
1.55
Россия. Кубок, 1/4 финала
Оренбург - Краснодар
Победа «Краснодара»
05.11.2025
17:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал - Челябинск
Победа «Урала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 