На «Стадио Диего Армандо Марадона» состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, где «Наполи» примет «Айнтрахт». Обе команды набрали по 3 очка и рискуют остаться без плей-офф, поэтому каждая игра теперь на вес золота. После провала в предыдущем туре против ПСВ (2:6) итальянцы обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Наполи»

Неаполитанцы переживают нестабильный период – команда колеблется между вспышками результативности и неожиданными провалами. В трeх последних матчах Лиги чемпионов «Наполи» неизменно пропускает, но дома играет значительно надeжнее: серия из 10 матчей без поражений на «Марадоне». В последних пяти встречах во всех турнирах команда забила 6 голов и пропустила 8, но при этом смогла обыграть «Интер» (3:1) и сыграть вничью с «Комо». Лучший бомбардир Кевин де Брюйне (4 гола за 11 матчей) остаeтся главным креативным звеном. Проблемы в обороне и недостаточная реализация моментов – слабые места команды, но домашний фактор и атакующий потенциал позволяют рассчитывать на победу.

«Айнтрахт»

Франкфуртский клуб также набрал 3 очка, но выглядит неубедительно на фоне соперников. Крупное поражение от «Ливерпуля» (1:5) подчеркнуло разницу в уровне между немецкой командой и топ-клубами Европы. Тем не менее «Айнтрахт» не безнадeжен: команда забивает в каждом из последних пяти матчей, а нападающий Йонатан Буркардт (8 голов в 13 матчах) находится в отличной форме. Основная проблема – слабая оборона: 9 пропущенных мячей в пяти последних встречах и 12 матчей подряд с пропущенными голами. Команда атакует смело, но часто теряет баланс, особенно на выезде, где действует рискованно и не всегда успевает откатиться в защиту.

Факты о командах

«Наполи»

Не проигрывает дома в 10 матчах подряд

Пропускает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд

В среднем: 1.20 забитого и 1.60 пропущенного за игру

3 очка после 3 туров

«Айнтрахт»

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.40 забитого и 1.80 пропущенного за игру

3 очка после 3 туров

Прогноз на матч «Наполи» – «Айнтрахт»

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают и часто пропускают. «Наполи» имеет преимущество за счeт домашнего поля и лучшей организации игры в атаке, но «Айнтрахт» способен доставить проблемы быстрыми контратаками. Вероятнее всего, нас ждeт открытая игра с голами с обеих сторон, где хозяева за счeт класса и глубины состава смогут переломить ход встречи. Учитывая нестабильность оборон обеих команд, ставка на результативность выглядит оправданной, но перевес всe же на стороне итальянцев.

