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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Наполи - Айнтрахт
Наполи - Айнтрахт: обзор матча 04 ноября 2025
Наполи
04.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Айнтрахт
Завершен
Желтая карточка
Мигель Гутьеррес
(задержка)
90'
+7
90'
+7
Замена
Махмуд Дауд
️️️️➡️️
Фарез Шаиби
90'
+7
Замена
Ауреле Аменда
️️️️➡️️
Натаниэль Браун
90'
+5'
89'
Желтая карточка
Михаэль Цеттерер
(задержка игры)
89'
Травма
Фарез Шаиби
79'
Замена
Эйе Скири
️️️️➡️️
Хуго Ларссон
Замена
Ноа Ланг
️️️️➡️️
Станислав Лоботка
74'
Замена
Давид Нерес
️️️️➡️️
Маттео Политано
65'
65'
Замена
Ансгар Кнауфф
️️️️➡️️
Жан Бахоя
Желтая карточка
Амир Ррахмани
(задержка)
50'
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Хуго Ларссон
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Айнтрахт
33
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
18
Махмуд Дауд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
30
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
4
Мактоминей
20
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-2-2-1
23
Цеттерер
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
13
Кристенсен
21
Браун
16
Ларссон
10
Шаиби
19
Бахоя
27
Гетце
9
Буркардт
68
Лоботка
77
Ланг
77
Ланг
68
Лоботка
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
21
Браун
5
Аменда
5
Аменда
21
Браун
16
Ларссон
17
Скири
17
Скири
16
Ларссон
10
Шаиби
18
Дауд
18
Дауд
10
Шаиби
19
Бахоя
7
Кнауфф
7
Кнауфф
19
Бахоя
Остались в запасе
Наполи
Айнтрахт
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
33
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
17
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Рицу Доан
ПВ
30
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
17
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Рицу Доан
ПВ
30
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Наполи - Айнтрахт
3
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
669
387
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.36
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Посещаемость:
45840
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