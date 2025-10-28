Введите ваш ник на сайте
«Метц» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.48

28 октября 2025 10:45
Метц - Ланс
29 окт. 2025, среда 21:00 | Франция. Лига 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа «Ланса»
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» состоится матч 10-го тура Лиги 1, где «Метц» примет одного из лидеров чемпионата – «Ланс». Хозяева находятся в кризисе, тогда как гости набрали отличную форму.

«Метц»

Команда переживает тяжелый период – всего 2 очка после 9 туров и 18-е место. «Метц» проиграл три последних матча с общим счетом 1:13, включая разгром от «Лилля» (1:6). Проблемы очевидны в обороне – в среднем 2.6 пропущенных за игру. Атака работает слабо, команда редко создает моменты и часто уступает центр поля. Дома коллектив играет чуть увереннее, но даже там не может сдерживать натиск соперников.

«Ланс»

Гости идут на втором месте и выглядят одним из самых стабильных клубов чемпионата. Три победы подряд, включая успехи над «Марселем» (2:1) и «Парижем» (2:1), говорят о высоком уровне организации игры. В последних пяти матчах «Ланс» забил девять голов и пропустил лишь три – лучший баланс в верхней части таблицы. Команда уверенно контролирует мяч и агрессивно прессингует, что создает массу шансов у ворот соперников.

Факты о командах

«Метц»

  • Три поражения подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Слабо действует в обороне, особенно против быстрых атак

«Ланс»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Надежен в защите и стабильно реализует моменты

Личные встречи
33% (4)
33% (4)
33% (4)
14
Забитых мячей
16
1.17
В среднем за матч
1.33
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 29 тур
Метц
2 : 1
12.04.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
0 : 1
16.09.2023
Метц
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
13.03.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4 : 1
24.10.2021
Метц
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2 : 2
14.03.2021
Метц
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2 : 0
19.12.2020
Ланс
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Ланс
1 : 1
28.08.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 0
08.01.2017
Метц
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
3 : 1
18.04.2015
Ланс
Франция. Лига 1, 15 тур
Ланс
2 : 0
29.11.2014
Метц
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
1 : 1
05.04.2008
Метц
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1 : 2
10.11.2007
Ланс
Показать все

Прогноз на матч «Метц» – «Ланс»

Разница в классе между командами очевидна. «Метц» пропускает слишком много и вряд ли сможет сдержать давление гостей, которые находятся в оптимальной форме. «Ланс» доминирует в центре поля, быстро переходит в атаку и редко допускает провалы в обороне. Вероятнее всего, матч пройдет под контролем гостей, и хозяева смогут рассчитывать разве что на редкие контратаки. Оптимальным выбором выглядит ставка на уверенную победу «Ланса» с акцентом на тотал по голам.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ланса» – коэффициент 1.48
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.48
Победа «Ланса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Ланс Метц
