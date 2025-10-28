29 октября на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» состоится матч 10-го тура Лиги 1, где «Метц» примет одного из лидеров чемпионата – «Ланс». Хозяева находятся в кризисе, тогда как гости набрали отличную форму.
«Метц»
Команда переживает тяжелый период – всего 2 очка после 9 туров и 18-е место. «Метц» проиграл три последних матча с общим счетом 1:13, включая разгром от «Лилля» (1:6). Проблемы очевидны в обороне – в среднем 2.6 пропущенных за игру. Атака работает слабо, команда редко создает моменты и часто уступает центр поля. Дома коллектив играет чуть увереннее, но даже там не может сдерживать натиск соперников.
«Ланс»
Гости идут на втором месте и выглядят одним из самых стабильных клубов чемпионата. Три победы подряд, включая успехи над «Марселем» (2:1) и «Парижем» (2:1), говорят о высоком уровне организации игры. В последних пяти матчах «Ланс» забил девять голов и пропустил лишь три – лучший баланс в верхней части таблицы. Команда уверенно контролирует мяч и агрессивно прессингует, что создает массу шансов у ворот соперников.
Факты о командах
«Метц»
- Три поражения подряд
- В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах
- Слабо действует в обороне, особенно против быстрых атак
«Ланс»
- Побеждает в 3 матчах подряд
- В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 3 последних матчах
- Надежен в защите и стабильно реализует моменты
Прогноз на матч «Метц» – «Ланс»
Разница в классе между командами очевидна. «Метц» пропускает слишком много и вряд ли сможет сдержать давление гостей, которые находятся в оптимальной форме. «Ланс» доминирует в центре поля, быстро переходит в атаку и редко допускает провалы в обороне. Вероятнее всего, матч пройдет под контролем гостей, и хозяева смогут рассчитывать разве что на редкие контратаки. Оптимальным выбором выглядит ставка на уверенную победу «Ланса» с акцентом на тотал по голам.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ланса» – коэффициент 1.48
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85