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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ланс - Метц
Ланс - Метц: обзор матча 28 августа 2018
Ланс
28.08.2018, вторник, 21:45
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Метц
86'
Э. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ланс - Метц
ГОЛ! 1:0!
Э. Ба
86'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
17
Валид Меслуб
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Лоран Янс
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
1-4
16
Лека
21
Айдара
30
Жилле
17
Меслуб
19
Тарат
7
Ба
2-3-1
16
Делекруа
20
Баллиу
21
Бойе
18
Янс
7
Ангбан
7
Траоре
7
Ньян
Остались в запасе
Ланс
Метц
11
Опа Нгетт
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Ланс - Метц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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