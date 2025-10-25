Введите ваш ник на сайте
«Родина» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 2.05

25 октября 2025 8:37
Родина - Ротор
26 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Родины»
Сделать ставку

26 октября на стадионе «Родина Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Первой лиги, где хозяева примут волгоградский «Ротор». Оба коллектива находятся в верхней части таблицы и борются за место в зоне стыковых матчей, однако текущее состояние команд заметно отличается.

«Родина»

Московский клуб идeт на четвeртом месте с 26 очками и демонстрирует впечатляющую стабильность. Команда не проигрывает четыре тура подряд, а победа над «КАМАЗом» (2:1) стала логичным продолжением серии удачных матчей. «Родина» остаeтся самой результативной командой турнира – 23 забитых мяча после 15 туров.За последние пять встреч москвичи забили шесть голов и пропустили всего один. При этом коллектив отличается сбалансированной игрой: команда не полагается на индивидуальные действия, а строит атаки через контроль и высокую интенсивность. В обороне «Родина» действует надeжно, не позволяя соперникам создавать много моментов – средний показатель пропущенных за последние пять матчей всего 0.2.

«Ротор»

Волгоградцы после 15 туров занимают пятое место, отставая на одно очко, но их форма оставляет вопросы. Последние матчи показывают спад: поражение от «Факела» (0:4) и трудные игры с «Шинником» и «Нефтехимиком» сигнализируют о проблемах с обороной и реализацией моментов. В гостях «Ротор» не может победить уже пять матчей подряд.За последние пять игр команда забила трижды и пропустила восемь мячей. Средняя результативность – 0.6 гола за матч, при этом пропускает в среднем 1.6. Команда часто теряет структуру игры после пропущенного мяча и испытывает сложности при позиционной защите.

Факты о командах

«Родина»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Самая результативная команда турнира (23 гола)
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Ротор»

  • Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • Играет нестабильно против лидеров турнира

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 26 тур
Ротор
0 : 1
30.03.2025
Родина
Россия. Первая лига, 7 тур
Родина
2 : 2
26.08.2024
Ротор

Прогноз на матч «Родина» – «Ротор»

Форма команд перед этой встречей указывает на явное преимущество хозяев. «Родина» демонстрирует зрелую, организованную игру и обладает лучшим балансом между атакой и обороной в лиге. Коллектив уверенно действует на своeм поле, где редко позволяет сопернику диктовать темп. «Ротор» же переживает спад, особенно в выездных встречах, где защита часто не справляется с быстрыми фланговыми атаками.

Ожидается, что москвичи с первых минут захватят инициативу и попытаются реализовать территориальное преимущество. Гости, вероятно, сосредоточатся на контратаках, но стабильность «Родины» и еe способность закрывать пространство в обороне делают исход встречи достаточно предсказуемым.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Родины» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.05
Победа «Родины»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Ротор Родина
18+
