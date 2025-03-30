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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Родина
Ротор - Родина: обзор матча 30 марта 2025
Ротор
30.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Родина
25'
Й. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Родина
Желтая карточка
А. Семенов
74'
68'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Максименко
65'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Замена
Д. Таликин
️️️️
С. Макаров
64'
59'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Концевой
55'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Замена
В. Тюрин
️️️️
М. Мальцев
48'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Лаврищев
48'
Замена
М. Турищев
️️️️
Т. Касимов
48'
48'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Д. Шадринцев
25'
ГОЛ! 0:1!
Й. Рейна
Желтая карточка
Е. Болотов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Родина
16
Александр Корякин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
79
Даниэль Свинцов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
7
Папе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-4-2-1
13
Чагров
17
Шильников
3
Плиев
24
Клещенко
28
Семенов
6
Макаров
57
Болотов
35
Прищепа
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
4-2-2-2
16
Корякин
26
Мещанинов
55
Крижан
15
Шадринцев
88
Сокол
79
Свинцов
38
Мусаев
9
Максименко
80
Концевой
10
Рейна
7
Папе
6
Макаров
97
Таликин
97
Таликин
6
Макаров
24
Мальцев
13
Тюрин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
90
Турищев
90
Турищев
31
Касимов
23
Лаврищев
10
Морозов
10
Морозов
23
Лаврищев
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
15
Шадринцев
80
Концевой
77
Корян
77
Корян
80
Концевой
9
Максименко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
9
Максименко
Остались в запасе
Ротор
Родина
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
96
Кирилл Дударин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Ротор - Родина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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