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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Ротор
Родина - Ротор: обзор матча 26 августа 2024
Родина
26.08.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ротор
45'
А. Юшин
48'
Д. Шадринцев
6'
Д. Таликин
84'
Д. Прищепа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Ротор
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Завезен
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Гордюшенко
90'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
М. Рядно
89'
84'
ГОЛ! 2:2!
Д. Прищепа
Желтая карточка
А. Клещенко
82'
Замена
Й. Рейна
️️️️
А. Концевой
74'
72'
Замена
Г. Шильников
️️️️
Н. Плотников
72'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
А. Семенов
Замена
А. Сокол
️️️️
Л. Мусаев
67'
66'
Замена
В. Морозов
️️️️
Т. Касимов
54'
Замена
З. Плиев
️️️️
В. Тюрин
53'
Желтая карточка
А. Шумских
ГОЛ! 2:1!
Д. Шадринцев
48'
46'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Агеев
45'
+2
Желтая карточка
Д. Прищепа
ГОЛ! 1:1!
А. Юшин
45'
33'
Желтая карточка
М. Агеев
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Таликин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
3-3-2-2
16
Корякин
24
Клещенко
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
6
Фищенко
15
Шадринцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
7
Юшин
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
31
Касимов
13
Тюрин
13
Агеев
38
Мусаев
88
Сокол
88
Сокол
38
Мусаев
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
80
Концевой
10
Рейна
10
Рейна
80
Концевой
13
Тюрин
3
Плиев
3
Плиев
13
Тюрин
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
28
Семенов
22
Завезен
22
Завезен
28
Семенов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
31
Касимов
10
Морозов
10
Морозов
31
Касимов
Остались в запасе
Родина
Ротор
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Родина - Ротор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Вера Опейкина
(Сочи)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Олег Соколов (Воронеж)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Сапсан Арена
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