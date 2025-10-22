23 октября на «Зальцбург Арене» состоится матч 3-го тура Лиги Европы, в котором австрийский «Зальцбург» примет венгерский «Ференцварош». Обе команды находятся в неплохой форме, однако старт турнира складывается для них по-разному: хозяева пока не показывают стабильности, а гости демонстрируют уверенную серию без поражений.

«Зальцбург»

Австрийский клуб в этом сезоне играет с переменным успехом. В Лиге Европы «Зальцбург» уступил «Порту» (0:1) и «Лиону» (0:2), что осложнило турнирное положение. Внутренний чемпионат команда проводит ровно – шесть очков в последних трeх турах. Проблема остаeтся прежней: оборона часто ошибается, и клуб пропускает в девяти матчах подряд. При этом в атаке коллектив действует активно – в пяти последних встречах забито шесть голов, что подтверждает высокий потенциал линии нападения. На своeм поле «Зальцбург» традиционно старается играть первым номером и создаeт множество моментов, но реализация часто подводит.

«Ференцварош»

Венгерский клуб уверенно держится на плаву. Победа над «Генком» (1:0) стала важной вехой в еврокубковой кампании. Команда не проигрывает девять матчей подряд и стабильно забивает: 13 матчей с голами подряд – показатель атакующей стабильности. В то же время «Ференцварош» надeжно защищается, пропуская в среднем менее одного гола за игру. В выездных матчах команда предпочитает осторожную, сбалансированную игру, делая ставку на быстрые переходы из обороны в атаку.

Факты о командах

«Зальцбург»

Пропускает в 9 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Победа в 2 из 3 последних матчей чемпионата

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Ференцварош»

Не проигрывает в 9 матчах подряд

Забивает в 13 последних матчах

Средние показатели: 1.40 забитого и 0.80 пропущенного гола за игру

Победа над «Генком» (1:0) в Лиге Европы

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Ференцварош»

Матч обещает быть напряжeнным и плотным по счeту. «Зальцбург» будет владеть инициативой, но «Ференцварош» способен нейтрализовать давление и использовать слабости в обороне хозяев. Сложно ожидать результативного поединка: обе команды часто действуют осторожно на групповом этапе, особенно в матчах с равными соперниками. Венгры находятся в лучшей форме и способны увезти очки из Австрии, но хозяева, играя дома, обязаны прибавить. Наиболее вероятен сценарий с низкой результативностью и минимальным перевесом одной из сторон.

Рекомендованные ставки