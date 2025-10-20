Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Копенгаген» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.70

20 октября 2025 10:05
Копенгаген - Боруссия Д
21 окт. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют
Сделать ставку

21 октября на стадионе «Паркен» в Копенгагене пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором местный «Копенгаген» примет дортмундскую «Боруссию». Команды преследуют разные цели: хозяева стремятся набрать первые очки в группе, а гости намерены укрепить позиции среди лидеров.

«Копенгаген»

Команда переживает не лучший отрезок сезона. После поражения от «Карабаха» (0:2) датчане опустились на дно группы. В последних пяти матчах они забили 6 голов и пропустили 7, при этом в четырех встречах подряд позволяли соперникам отличаться. Средняя результативность – 1,2 забитого мяча за игру. Несмотря на проблемы в обороне, «Копенгаген» сохраняет атакующую активность, забивая в 14 из 16 последних матчей. Главная цель – сыграть плотнее в защите и воспользоваться поддержкой домашних трибун.

«Боруссия Д»

Дортмундцы находятся в неплохой форме и стабильно набирают очки. В последнем туре Лиги чемпионов «Боруссия» уверенно разгромила «Атлетик» (4:1), продлив серию без поражений в турнире до трeх матчей. В последних пяти встречах команда забила 9 мячей при 4 пропущенных. Средняя результативность – 1,8 гола за игру. Немцы традиционно делают ставку на агрессивный прессинг и быстрые переходы из обороны в атаку. Даже при выездной игре «Боруссия» редко уходит без забитого мяча.

Факты о командах

«Копенгаген»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 14 из 16 встреч
  • В среднем: 1,2 забитого и 1,4 пропущенного за игру
  • Не выигрывает в 3 домашних матчах подряд

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает в 9 из 11 матчей
  • 9 забитых и 4 пропущенных за 5 последних игр
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних встречах

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
02.11.2022
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1 тур
Боруссия Д
3 : 0
06.09.2022
Копенгаген

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Боруссия Д»

Хозяева попробуют действовать компактно и навязать борьбу в центре поля, однако класс и скорость атаки гостей заметно выше. «Боруссия» сейчас стабильнее и лучше реализует моменты, тогда как оборона «Копенгагена» выглядит уязвимой. Датчане могут рассчитывать на ответный гол за счeт стандартов, но удержать нули в защите будет крайне трудно. Матч должен получиться результативным – обе стороны играют смело и допускают ошибки у своих ворот.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.70
  • Победа Боруссии Д – коэффициент 1.85

1.70
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Боруссия Д Копенгаген
Другие прогнозы
21.10.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Динамо Мх - Спартак
Победа «Спартака»
21.10.2025
19:45
1.90
Лига чемпионов, 3 тур
Кайрат - Пафос
Обе забьют
21.10.2025
19:45
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона - Олимпиакос
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
21.10.2025
20:30
1.70
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
ЦСКА - Акрон
Победа ЦСКА с форой (-1)
21.10.2025
21:15
1.70
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Аль-Хиляль - Аль-Садд
Победа Аль-Хиляля
21.10.2025
22:00
1.57
Лига чемпионов, 3 тур
Ньюкасл - Бенфика
Победа Ньюкасла
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 