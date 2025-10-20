21 октября на стадионе «Паркен» в Копенгагене пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором местный «Копенгаген» примет дортмундскую «Боруссию». Команды преследуют разные цели: хозяева стремятся набрать первые очки в группе, а гости намерены укрепить позиции среди лидеров.

«Копенгаген»

Команда переживает не лучший отрезок сезона. После поражения от «Карабаха» (0:2) датчане опустились на дно группы. В последних пяти матчах они забили 6 голов и пропустили 7, при этом в четырех встречах подряд позволяли соперникам отличаться. Средняя результативность – 1,2 забитого мяча за игру. Несмотря на проблемы в обороне, «Копенгаген» сохраняет атакующую активность, забивая в 14 из 16 последних матчей. Главная цель – сыграть плотнее в защите и воспользоваться поддержкой домашних трибун.

«Боруссия Д»

Дортмундцы находятся в неплохой форме и стабильно набирают очки. В последнем туре Лиги чемпионов «Боруссия» уверенно разгромила «Атлетик» (4:1), продлив серию без поражений в турнире до трeх матчей. В последних пяти встречах команда забила 9 мячей при 4 пропущенных. Средняя результативность – 1,8 гола за игру. Немцы традиционно делают ставку на агрессивный прессинг и быстрые переходы из обороны в атаку. Даже при выездной игре «Боруссия» редко уходит без забитого мяча.

Факты о командах

«Копенгаген»

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 14 из 16 встреч

В среднем: 1,2 забитого и 1,4 пропущенного за игру

Не выигрывает в 3 домашних матчах подряд

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 9 из 11 матчей

9 забитых и 4 пропущенных за 5 последних игр

Забивает в 17 матчах подряд

Пропускает в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Боруссия Д»

Хозяева попробуют действовать компактно и навязать борьбу в центре поля, однако класс и скорость атаки гостей заметно выше. «Боруссия» сейчас стабильнее и лучше реализует моменты, тогда как оборона «Копенгагена» выглядит уязвимой. Датчане могут рассчитывать на ответный гол за счeт стандартов, но удержать нули в защите будет крайне трудно. Матч должен получиться результативным – обе стороны играют смело и допускают ошибки у своих ворот.

Рекомендованные ставки