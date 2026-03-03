Введите ваш ник на сайте
«Гамбург» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.08

03 марта 2026 9:47
Гамбург - Байер
04 мар. 2026, среда 22:30 | Германия. Бундеслига, 17 тур
2.08
Победа «Байера»
4 марта в рамках Бундеслиги «Гамбург» примет леверкузенский «Байер». Это противостояние середняка, демонстрирующего мощную атаку, но нестабильную оборону, и еврокубкового претендента, обладающего лучшей защитой в лиге. Хозяева стабильно забивают, гости находятся в отличной форме и имеют историческое преимущество.

«Гамбург»

Северяне занимают 11-е место и делают ставку на атаку. Команда забивает в 5 последних матчах Бундеслиги подряд и демонстрирует впечатляющую результативность: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей). Однако оборона «Гамбурга» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Дома «Гамбург» традиционно опасен, но исторически неудачно выступает против «Байера».

«Байер»

Леверкузенский клуб занимает 6-е место и находится в отличной форме, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей. Команда демонстрирует надежную оборону – всего 0.40 пропуска в среднем за последние 5 игр. Атака «Байера» работает стабильно (1.40 гола в среднем). Патрик Шик с 13 голами – лидер атак. Психологическое преимущество над «Гамбургом» подавляющее: «Байер» не проигрывает в 6 из 8 последних очных встреч.

Факты о командах:

«Гамбург»

  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги (1.80 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Нестабильная оборона, мощная атака.
  • 11-е место в турнире (26 очков).

«Байер»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Гамбургу» в 6 из 8 последних встреч.
  • 6-е место в турнире (40 очков).

Прогноз на матч «Гамбург» – «Байер»

«Гамбург» будет атаковать, но оставлять зоны для контратак. «Байер» обладает лучшей обороной и имеет историческое преимущество. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, но много пропускают, а гости находятся в отличной форме и надежны в защите, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Байера» в малорезультативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Байера» – коэффициент 2.08.
  • Тотал меньше 2.5 голов

2.08
Победа «Байера»
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Байер Гамбург
