4 марта в рамках Бундеслиги «Гамбург» примет леверкузенский «Байер». Это противостояние середняка, демонстрирующего мощную атаку, но нестабильную оборону, и еврокубкового претендента, обладающего лучшей защитой в лиге. Хозяева стабильно забивают, гости находятся в отличной форме и имеют историческое преимущество.

«Гамбург»

Северяне занимают 11-е место и делают ставку на атаку. Команда забивает в 5 последних матчах Бундеслиги подряд и демонстрирует впечатляющую результативность: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей). Однако оборона «Гамбурга» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Дома «Гамбург» традиционно опасен, но исторически неудачно выступает против «Байера».

«Байер»

Леверкузенский клуб занимает 6-е место и находится в отличной форме, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей. Команда демонстрирует надежную оборону – всего 0.40 пропуска в среднем за последние 5 игр. Атака «Байера» работает стабильно (1.40 гола в среднем). Патрик Шик с 13 голами – лидер атак. Психологическое преимущество над «Гамбургом» подавляющее: «Байер» не проигрывает в 6 из 8 последних очных встреч.

Прогноз на матч «Гамбург» – «Байер»

«Гамбург» будет атаковать, но оставлять зоны для контратак. «Байер» обладает лучшей обороной и имеет историческое преимущество. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, но много пропускают, а гости находятся в отличной форме и надежны в защите, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Байера» в малорезультативном матче.

