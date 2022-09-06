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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Копенгаген
Боруссия Д - Копенгаген: обзор матча 06 сентября 2022
Боруссия Д
06.09.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
3 : 0
Завершен
Копенгаген
35'
М. Ройс
42'
Р. Геррейру
83'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Копенгаген
Замена
Т. Роте
️️️️
Р. Геррейру
86'
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Ройс
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Рейна
83'
81'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Д. Хочолава
81'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
К. Дикс
72'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Зека
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
А. Модест
67'
Замена
Э. Джан
️️️️
С. Озкан
66'
61'
Желтая карточка
Л. Лерагер
60'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
М. Дарами
ГОЛ! 2:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Рейна
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Ю. Брандт
35'
27'
Желтая карточка
Д. Хочолава
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
4-2-3-1
33
Майер
22
Геррейру
25
Зюле
4
Шлоттербек
12
Менье
5
Беллингем
6
Озкан
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
27
Модест
4-2-2-2
13
Райан
4
Дикс
3
Вавро
5
Хочолава
34
Кристиансен
21
Лерагер
6
Зека
9
Дарами
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
14
Корнелиус
22
Геррейру
15
Роте
15
Роте
22
Геррейру
18
Ройс
27
Вольф
27
Вольф
18
Ройс
6
Озкан
23
Джан
23
Джан
6
Озкан
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
27
Модест
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Модест
6
Зека
3
Серенсен
3
Серенсен
6
Зека
5
Хочолава
20
Бойлесен
20
Бойлесен
5
Хочолава
4
Дикс
12
Йелерт
12
Йелерт
4
Дикс
9
Дарами
10
Харальдссон
10
Харальдссон
9
Дарами
Остались в запасе
Боруссия Д
Копенгаген
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
51
Андреас Дитмер
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Боруссия Д - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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