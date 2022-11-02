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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Боруссия Д
Копенгаген - Боруссия Д: обзор матча 02 ноября 2022
Копенгаген
02.11.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
41'
Х. Арнар Харальдссон
23'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Боруссия Д
84'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
М. Дарами
79'
72'
Замена
С. Кулибали
️️️️
Т. Азар
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Классон
70'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Р. Барджи
70'
Желтая карточка
Л. Лерагер
66'
63'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Озкан
63'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
Замена
В. Кристиансен
️️️️
К. Серенсен
58'
Желтая карточка
Д. Вавро
47'
46'
Замена
А. Майер
️️️️
Г. Кобель
46'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
45'
+2
Желтая карточка
А. Модест
ГОЛ! 1:1!
Х. Арнар Харальдссон
Пас отдал
В. Классон
41'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Пас отдал
Ф. Пасслак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-2-3
25
Грабара
3
Серенсен
5
Лунд Йенсен
3
Вавро
4
Дикс
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
19
Барджи
3-1-1-3-2
1
Кобель
25
Пасслак
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
23
Джан
6
Озкан
14
Адейеми
10
Рейна
9
Азар
27
Модест
14
Мален
3
Серенсен
34
Кристиансен
34
Кристиансен
3
Серенсен
19
Барджи
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
19
Барджи
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
7
Классон
9
Дарами
9
Оскарссон
9
Оскарссон
9
Дарами
1
Кобель
33
Майер
33
Майер
1
Кобель
9
Азар
3
Кулибали
3
Кулибали
9
Азар
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
6
Озкан
14
Мукоко
14
Мукоко
6
Озкан
Остались в запасе
Копенгаген
Боруссия Д
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Лука Унбехаун
ВР
6
Антониос Пападопулос
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
6
Антониос Пападопулос
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Копенгаген - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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