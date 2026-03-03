4 марта в рамках Премьер-лиги «Фулхэм» примет «Вест Хэм». Это лондонское дерби между командой из верхней половины таблицы и аутсайдером, борющимся за выживание. Хозяева имеют историческое преимущество и стабильно забивают, гости переживают кризис, но традиционно неуступчивы в очных встречах.

«Фулхэм»

«Дачники» занимают 9-е место и находятся в неплохой форме, обыграв «Тоттенхэм» (2:1) в прошлом туре. Команда демонстрирует стабильную атаку: 1.60 гола в среднем за последние 5 игр. Однако оборона «Фулхэма» – их проблема: пропуски в 10 последних матчах АПЛ подряд и 1.60 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева выиграли первый матч у «Вест Хэма» (1:0) и имеют положительную статистику домашних встреч.

«Вест Хэм»

«Молотки» занимают 18-е место в зоне вылета и переживают тяжелый сезон. Команда не выигрывает в 3 последних матчах АПЛ и пропустила 5 голов от «Ливерпуля» в прошлом туре. Атака «Вест Хэма» работает на среднем уровне (1.20 гола в среднем), оборона также нестабильна (1.20 пропуска в среднем). Джеррод Боуэн с 8 голами – лидер атак. Исторически «Вест Хэм» неудачно выступает на выезде против «Фулхэма».

Факты о командах:

«Фулхэм»

Пропускает в 10 последних матчах АПЛ (1.60 в среднем).

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Выиграл первый матч у «Вест Хэма» (1:0).

9-е место в турнире (40 очков).

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 3 последних матчах АПЛ.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

18-е место в турнире (25 очков).

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Вест Хэм»

«Фулхэм» имеет преимущество в классе, домашней статистике и находится в лучшей форме. «Вест Хэм» отчаянно борется за выживание, но выглядит неубедительно. Учитывая, что хозяева стабильно забивают и имеют историческое преимущество, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Фулхэма» в результативном матче.

Рекомендованные ставки: