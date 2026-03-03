4 марта в рамках Премьер-лиги «Брайтон» примет лидера чемпионата «Арсенал». Это противостояние середняка, переживающего кризис в атаке, и гранда, штампующего победы и обладающего лучшей атакой лиги. Хозяева нестабильны, гости находятся в отличной форме и имеют историческое преимущество.

«Брайтон»

«Чайки» занимают 11-е место и переживают проблемы в атаке. Команда забивает всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 гола) и пропускает 1.20. Несмотря на победу над «Ноттингемом» в прошлом туре (2:1), «Брайтон» выглядит нестабильно. Исторически «Брайтон» неудачно выступает против «Арсенала», не имея побед в 4 последних очных встречах.

«Арсенал»

«Канониры» уверенно лидируют в чемпионате, имея 19 побед и лучшую разницу мячей (+36). Команда не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ и забивает в 7 последних (2.60 гола в среднем за последние 5 игр). Виктор Дьокереш с 15 голами – лидер атак. «Арсенал» больше всех забивает в лиге – 58 голов в 29 матчах. Оборона гостей неидеальна (пропуски в 4 последних матчах), но атакующий потенциал перекрывает недостатки.

Факты о командах:

«Брайтон»

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Не имеет побед над «Арсеналом» в 4 последних встречах.

11-е место в турнире (37 очков).

«Арсенал»

Не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ.

Лучшая атака лиги (58 голов, 2.60 в среднем).

Забивает в 7 последних матчах.

Лучшая разница мячей в АПЛ (+36).

1-е место в турнире (64 очка).

Прогноз на матч «Брайтон» – «Арсенал»

«Арсенал» находится в отличной форме, обладает лучшей атакой лиги и имеет историческое преимущество над «Брайтоном». Хозяева переживают кризис в атаке и вряд ли смогут навязать борьбу лидеру. Учитывая разницу в классе и текущую форму, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа гостей, при этом «Брайтон» вряд ли сможет поразить ворота «Арсенала».

Рекомендованные ставки: