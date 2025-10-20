Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.75

20 октября 2025 9:59
Арсенал - Атлетико
21 окт. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
21 октября на «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». Обе команды начали групповой этап успешно и подходят к очному противостоянию в хорошей форме. Встреча обещает стать тактической битвой между агрессивной атакой англичан и сбалансированным подходом испанцев.

«Арсенал»

Лондонцы уверенно проводят осень, выиграв пять матчей подряд во всех турнирах. Команда стабильно действует в обороне – всего один пропущенный мяч за пять последних игр. В атаке «Арсенал» действует вариативно: быстрые комбинации через фланги и давление на чужой штрафной. Средняя результативность – 1,8 гола за игру. В Лиге чемпионов «канониры» идут без потерь и настроены продолжить серию дома.

«Атлетико»

Мадридцы не проигрывают уже семь матчей подряд. В последней игре разгромили «Айнтрахт» (5:1), подтвердив отличную форму нападения. За последние пять встреч команда забила 13 мячей при 5 пропущенных. На выезде «Атлетико» играет прагматично, делает ставку на плотную оборону и контратаки, где отличается высокая реализация.

Факты о командах

«Арсенал»

  • 5 побед подряд
  • Не пропускает 3 матча
  • 9 забитых, 1 пропущенный за 5 игр
  • Средний показатель: 1,8 забитого за матч

«Атлетико»

  • 7 матчей без поражений
  • 13 забитых, 5 пропущенных за 5 игр
  • Средний показатель: 2,6 забитого за матч
  • Забивает в 13 играх подряд

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Международный кубок чемпионов,
Атлетико
1 : 1
26.07.2018
Арсенал
Лига Европы, 1/2 финала
Атлетико
1 : 0
03.05.2018
Арсенал
Лига Европы, 1/2 финала
Арсенал
1 : 1
26.04.2018
Атлетико
Товарищеский турнир. Emirates Cup,
Арсенал
2 : 1
01.08.2009
Атлетико

Прогноз на матч «Арсенал» – «Атлетико»

Обе команды в хорошей форме и демонстрируют сбалансированный футбол. «Арсенал» увереннее действует дома и почти не ошибается в защите. «Атлетико» стабильно забивает и способен воспользоваться любым моментом. Матч, вероятно, пройдет в равной борьбе с голами с обеих сторон. Лондонцы выглядят немного убедительнее за счет домашнего преимущества и более надежной структуры игры.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Победа Арсенала или ничья (1Х) – коэффициент 1.60

Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Атлетико Арсенал
