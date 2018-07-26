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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Атлетико - Арсенал
Атлетико - Арсенал: обзор матча 26 июля 2018
Атлетико
26.07.2018, четверг, 14:30
Международный кубок чемпионов
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико
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Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
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08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
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Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1, Матч ТВ
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