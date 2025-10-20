Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Махачкала» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.78

20 октября 2025 9:19
Динамо Мх - Спартак
21 окт. 2025, вторник 18:00 | Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Спартака»
Сделать ставку

21 октября в шестом туре Кубка России в Махачкале состоится матч между «Динамо» и московским «Спартаком». Хозяева продолжают удивлять результатами в кубковом турнире, а гости намерены закрепить лидерство в группе и вернуть уверенность после серии непростых игр в чемпионате.

«Динамо Махачкала»

Дагестанский клуб показывает бойцовский характер и остаeтся одним из самых непредсказуемых участников Кубка России. Команда не проигрывает в пяти последних кубковых матчах и регулярно проходит сильных соперников – в том числе «Ростов», которому уступила лишь по игре, но взяла верх в серии пенальти (1:1, 4:2). Однако в Премьер-лиге «Динамо» буксует: два поражения подряд и всего один гол в пяти последних встречах. Команда надeжна дома (8 из 10 матчей без поражений), но испытывает проблемы с атакой – в среднем 0.4 гола за игру. При этом в кубке махачкалинцы почти всегда забивают, что говорит о другой мотивации и подходе к турниру.

«Спартак»

Москвичи подходят к матчу с уверенностью: команда стабильно забивает и держится в числе лидеров в Кубке России. В последнем туре красно-белые обыграли «Пари НН» (2:1) и продлили серию результативных матчей до семи подряд. В пяти последних встречах – 10 голов при среднем показателе 2 за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных мячей, включая недавнюю ничью с «Ростовом» (1:1). «Спартак» играет с позицией силы, но часто позволяет соперникам создавать моменты, особенно на выезде. Всe же класс и глубина состава дают москвичам серьeзное преимущество.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

  • Победа в 5 последних матчах Кубка России
  • Забивает в 6 матчах подряд в Кубке
  • Пропускает в 4 последних матчах турнира
  • В 5 последних играх: 2 забитых и 6 пропущенных
  • Не проигрывает в 8 из 10 домашних встреч

«Спартак»

  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Не проигрывает в Кубке России
  • В последних 5 играх: 10 забитых и 6 пропущенных
  • Средние показатели: 2.0 забитого и 1.2 пропущенного за игру
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
5
Забитых мячей
5
0.83
В среднем за матч
0.83
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Спартак
1 : 1
12.08.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 0
19.07.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
1 : 2
11.04.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо Мх
1 : 1
15.09.2024
Спартак
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
0 : 1
27.08.2024
Динамо Мх
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Спартак»

«Динамо» хорошо проявляет себя в Кубке и наверняка даст бой фавориту, особенно дома. Команда умеет играть вторым номером и использовать ошибки соперника. Однако «Спартак» стабилен в атаке и почти не уходит с поля без гола, а уровень исполнителей в группе атаки значительно выше. Вероятен сценарий, при котором гости забьют как минимум дважды, а хозяева могут ответить в контратаке. Матч должен получиться результативным и напряжeнным, с преимуществом «Спартака».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 1.78
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.78
Победа «Спартака»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Спартак Динамо Мх
Другие прогнозы
21.10.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Динамо Мх - Спартак
Победа «Спартака»
21.10.2025
19:45
1.90
Лига чемпионов, 3 тур
Кайрат - Пафос
Обе забьют
21.10.2025
19:45
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона - Олимпиакос
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
21.10.2025
20:30
1.70
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
ЦСКА - Акрон
Победа ЦСКА с форой (-1)
21.10.2025
21:15
1.70
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Аль-Хиляль - Аль-Садд
Победа Аль-Хиляля
21.10.2025
22:00
1.57
Лига чемпионов, 3 тур
Ньюкасл - Бенфика
Победа Ньюкасла
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 