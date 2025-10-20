21 октября в шестом туре Кубка России в Махачкале состоится матч между «Динамо» и московским «Спартаком». Хозяева продолжают удивлять результатами в кубковом турнире, а гости намерены закрепить лидерство в группе и вернуть уверенность после серии непростых игр в чемпионате.

«Динамо Махачкала»

Дагестанский клуб показывает бойцовский характер и остаeтся одним из самых непредсказуемых участников Кубка России. Команда не проигрывает в пяти последних кубковых матчах и регулярно проходит сильных соперников – в том числе «Ростов», которому уступила лишь по игре, но взяла верх в серии пенальти (1:1, 4:2). Однако в Премьер-лиге «Динамо» буксует: два поражения подряд и всего один гол в пяти последних встречах. Команда надeжна дома (8 из 10 матчей без поражений), но испытывает проблемы с атакой – в среднем 0.4 гола за игру. При этом в кубке махачкалинцы почти всегда забивают, что говорит о другой мотивации и подходе к турниру.

«Спартак»

Москвичи подходят к матчу с уверенностью: команда стабильно забивает и держится в числе лидеров в Кубке России. В последнем туре красно-белые обыграли «Пари НН» (2:1) и продлили серию результативных матчей до семи подряд. В пяти последних встречах – 10 голов при среднем показателе 2 за игру. Однако оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных мячей, включая недавнюю ничью с «Ростовом» (1:1). «Спартак» играет с позицией силы, но часто позволяет соперникам создавать моменты, особенно на выезде. Всe же класс и глубина состава дают москвичам серьeзное преимущество.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

Победа в 5 последних матчах Кубка России

Забивает в 6 матчах подряд в Кубке

Пропускает в 4 последних матчах турнира

В 5 последних играх: 2 забитых и 6 пропущенных

Не проигрывает в 8 из 10 домашних встреч

«Спартак»

Забивает в 16 матчах подряд

Не проигрывает в Кубке России

В последних 5 играх: 10 забитых и 6 пропущенных

Средние показатели: 2.0 забитого и 1.2 пропущенного за игру

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Спартак»

«Динамо» хорошо проявляет себя в Кубке и наверняка даст бой фавориту, особенно дома. Команда умеет играть вторым номером и использовать ошибки соперника. Однако «Спартак» стабилен в атаке и почти не уходит с поля без гола, а уровень исполнителей в группе атаки значительно выше. Вероятен сценарий, при котором гости забьют как минимум дважды, а хозяева могут ответить в контратаке. Матч должен получиться результативным и напряжeнным, с преимуществом «Спартака».

