«Чайка» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.42

15 октября в Кубке России встретятся команды из Первой лиги – «Чайка» примет «КАМАЗ» в матче пятого раунда Пути регионов. Обе команды уверенно прошли предыдущие стадии, и на данном этапе борьба за выход дальше обещает быть равной.

«Чайка»

Ростовская команда показывает неплохую динамику, но стабильности пока не хватает. В последних пяти матчах «Чайка» забила 6 мячей и столько же пропустила. Победа над «Знаменем Труда» (1:0) в Кубке показала, что коллектив способен действовать прагматично, но в чемпионате команде часто не хватает концентрации в концовках. На своeм поле «Чайка» играет осторожно, стараясь не рисковать в обороне, но не выигрывает уже шесть домашних матчей подряд.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов проводит уверенный отрезок. В Кубке России «КАМАЗ» прошeл «Спартак Кострому» после серии пенальти (0:0, 5:4). В последних пяти встречах команда забила 6 мячей и пропустила всего 3. Коллектив демонстрирует сбалансированную игру, надeжную защиту и умение выжидать ошибки соперника. Выездная статистика у «КАМАЗа» неплохая: команда умеет действовать от обороны и редко позволяет создавать моменты у своих ворот.

Факты о командах

«Чайка»

Не выигрывает дома в 6 последних матчах

В среднем забивает 1.2 гола за игру

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

В последних трeх матчах не проиграла (1 победа, 2 ничьи)

«КАМАЗ»

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забивает в среднем 1.2 гола

Не проигрывает в 4 из 5 последних матчей

Победил «Урал» со счeтом 5:1 в Первой лиге

Прогноз на матч «Чайка» – «КАМАЗ»

Обе команды подходят к матчу в хорошем игровом тонусе. «КАМАЗ» демонстрирует более надeжную оборону и организованную структуру игры, в то время как «Чайка» действует непредсказуемо, особенно дома. Ожидается осторожная встреча с минимальным количеством опасных моментов. «КАМАЗ» может использовать стандартные положения и ошибки в обороне соперника, а хозяева, вероятно, сделают ставку на контратаки. Наиболее вероятен сценарий с небольшим количеством голов и преимуществом гостей за счeт большей уверенности в обороне.

