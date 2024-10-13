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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - КАМАЗ
Чайка - КАМАЗ: обзор матча 13 октября 2024
Чайка
13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - КАМАЗ
Замена
О. Николаев
️️️️
Д. Пелих
90'
+2
Замена
О. Козаченко
️️️️
М. Бамматгереев
90'
79'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Караев
68'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
68'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Р. Апеков
Замена
В. Руденко
️️️️
Я. Арбузов
67'
17'
Желтая карточка
А. Абрамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Штепа
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
61
Ужгин
45
Кармаев
2
Пелих
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
19
Арбузов
7
Хохлачев
3-4-2-1
76
Купцов
22
Гюрджан
19
Тананеев
18
Мельников
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
13
Почивалин
11
Абдуллаев
11
Апеков
10
Караев
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
2
Пелих
11
Николаев
11
Николаев
2
Пелих
19
Арбузов
19
Руденко
19
Руденко
19
Арбузов
11
Апеков
11
Стародуб
11
Стародуб
11
Апеков
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
Остались в запасе
Чайка
КАМАЗ
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Чайка - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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