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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Чайка
КАМАЗ - Чайка: обзор матча 08 марта 2025
КАМАЗ
08.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Чайка
30'
Р. Апеков
68'
Д. Моторин
78'
М. Султонов
86'
В. Руденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Чайка
88'
Желтая карточка
К. Ибрагимов
Замена
Р. Голыбин
️️️️
М. Лаук
88'
86'
ГОЛ! 3:1!
В. Руденко
Замена
Р. Аюкин
️️️️
В. Почивалин
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Султонов
78'
Замена
Б. Фартуна
️️️️
Р. Апеков
73'
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Моторин
73'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Караев
73'
ГОЛ! 2:0!
Д. Моторин
68'
68'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
С. Библик
35'
Замена
В. Руденко
️️️️
Д. Янов
ГОЛ! 1:0!
Р. Апеков
30'
25'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
Д. Пивоваров
14'
Желтая карточка
Д. Янов
5'
Красная карточка
Н. Кармаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
13
Валерий Почивалин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
77
Владислав Лазарев
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
27
Ренат Голыбин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
97
Матвей Тороп
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
13
Почивалин
19
Тананеев
2
Хубаев
10
Жигулев
11
Апеков
10
Защепкин
53
Дерюгин
59
Моторин
10
Караев
3-1-1-3-2
95
Ходанович
4
Ибрагимов
45
Кармаев
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
13
Янов
77
Лазарев
11
Николаев
7
Хохлачев
77
Библик
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
11
Апеков
33
Фартуна
33
Фартуна
11
Апеков
Лаук
27
Голыбин
27
Голыбин
Лаук
59
Моторин
10
Лаук
10
Лаук
59
Моторин
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
32
Пивоваров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
32
Пивоваров
77
Библик
19
Арбузов
19
Арбузов
77
Библик
13
Янов
19
Руденко
19
Руденко
13
Янов
Остались в запасе
КАМАЗ
Чайка
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Чайка
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
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