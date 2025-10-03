Введите ваш ник на сайте
«Интер» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.85

03 октября 2025 9:10
Интер - Кремонезе
04 окт. 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 6 тур
1.85
Фора (-1.5) на «Интер»
4 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдет матч 6 тура Серии А, в котором «Интер» примет «Кремонезе». Хозяева уверенно входят в сезон, показывая высокую результативность, в то время как гости стабильно набирают очки, но делают это чаще всего через ничейные исходы. Встреча обещает стать интересной в плане атакующей игры.

«Интер»

Миланский клуб продолжает радовать болельщиков стабильной атакой. В последних пяти матчах «Интер» забил 12 голов, что является лучшим показателем в Серии А. Команда Симоне Индзаги уверенно прошла «Славию» в Лиге чемпионов (3:0) и победила «Кальяри» в гостях (2:0). Лаутаро Мартинес в отличной форме – уже 6 мячей в 10 играх. При этом оборона тоже выглядит надежно: всего 5 пропущенных в пяти последних матчах, что позволяет держать баланс между атакой и защитой.

«Кремонезе»

Новичок сезона стартовал бодро и показывает достойный уровень сопротивления. В активе команды 9 очков после пяти туров, но последние три игры закончились ничейными результатами. «Кремонезе» действует аккуратно, пропустив всего 4 раза за пять матчей. В атаке выделяется Баскиротто, забивший 2 мяча. Тем не менее, против топ-соперников на выезде команда чаще отдает инициативу и делает ставку на контратаки.

Факты о командах

«Интер»

  • Победы в 4 последних матчах.
  • В среднем: 2.40 забитых, 1.00 пропущенный (последние 5 игр).
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • Лучшая разница мячей в турнире (+6).

«Кремонезе»

  • 3 ничьи подряд в Серии А.
  • В среднем: 1.20 забитых, 0.80 пропущенных (последние 5 игр).
  • Уверенно держится в середине таблицы.
  • Не проигрывает в 4 из 5 последних игр.

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
9
Забитых мячей
3
3
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
4 : 1
04.10.2025
Кремонезе
Италия. Серия А, 20 тур
Кремонезе
1 : 2
28.01.2023
Интер
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
3 : 1
30.08.2022
Кремонезе

Прогноз на матч «Интер» – «Кремонезе»

«Интер» подходит к встрече в статусе фаворита, обладая мощным нападением и стабильной обороной. «Кремонезе» старается действовать сдержанно и не допускает много ошибок, однако против атакующей мощи хозяев гости могут столкнуться с серьезным давлением. Миланцы способны забить минимум дважды, а с учетом их формы стоит ожидать уверенной победы с разницей в счете.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Интер» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Фора (-1.5) на «Интер»
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Кремонезе Интер
