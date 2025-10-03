4 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдет матч 6 тура Серии А, в котором «Интер» примет «Кремонезе». Хозяева уверенно входят в сезон, показывая высокую результативность, в то время как гости стабильно набирают очки, но делают это чаще всего через ничейные исходы. Встреча обещает стать интересной в плане атакующей игры.

«Интер»

Миланский клуб продолжает радовать болельщиков стабильной атакой. В последних пяти матчах «Интер» забил 12 голов, что является лучшим показателем в Серии А. Команда Симоне Индзаги уверенно прошла «Славию» в Лиге чемпионов (3:0) и победила «Кальяри» в гостях (2:0). Лаутаро Мартинес в отличной форме – уже 6 мячей в 10 играх. При этом оборона тоже выглядит надежно: всего 5 пропущенных в пяти последних матчах, что позволяет держать баланс между атакой и защитой.

«Кремонезе»

Новичок сезона стартовал бодро и показывает достойный уровень сопротивления. В активе команды 9 очков после пяти туров, но последние три игры закончились ничейными результатами. «Кремонезе» действует аккуратно, пропустив всего 4 раза за пять матчей. В атаке выделяется Баскиротто, забивший 2 мяча. Тем не менее, против топ-соперников на выезде команда чаще отдает инициативу и делает ставку на контратаки.

Факты о командах

«Интер»

Победы в 4 последних матчах.

В среднем: 2.40 забитых, 1.00 пропущенный (последние 5 игр).

Забивает в 10 матчах подряд.

Лучшая разница мячей в турнире (+6).

«Кремонезе»

3 ничьи подряд в Серии А.

В среднем: 1.20 забитых, 0.80 пропущенных (последние 5 игр).

Уверенно держится в середине таблицы.

Не проигрывает в 4 из 5 последних игр.

Прогноз на матч «Интер» – «Кремонезе»

«Интер» подходит к встрече в статусе фаворита, обладая мощным нападением и стабильной обороной. «Кремонезе» старается действовать сдержанно и не допускает много ошибок, однако против атакующей мощи хозяев гости могут столкнуться с серьезным давлением. Миланцы способны забить минимум дважды, а с учетом их формы стоит ожидать уверенной победы с разницей в счете.

Рекомендованные ставки