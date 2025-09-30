Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Боруссия Д» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.65

30 сентября 2025 8:52
Боруссия Д - Атлетик
01 окт. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку

1 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Боруссия Д» примет «Атлетик». Немецкий клуб на старте турнира показал яркую атаку и выдал результативную ничью с «Ювентусом» (4:4), в то время как баски уступили дома «Арсеналу» (0:2) и продолжают серию без побед.

«Боруссия Д»

Дортмундцы находятся в хорошей форме: команда не проигрывает на протяжении семи встреч подряд, а в последних пяти матчах оформила 12 голов (в среднем 2.40 за игру). При этом оборона также заслуживает внимания – только 4 пропущенных гола за аналогичный отрезок. «Боруссия Д» регулярно использует высокий прессинг и быстрые фланги, что позволяет создавать многочисленные моменты. Уверенные победы в Бундеслиге над «Майнцем» (2:0), «Хайденхаймом» (2:0) и «Унионом» (3:0) подтверждают стабильность и сбалансированность игры команды.

«Атлетик»

Баски переживают трудный период. В последних пяти матчах они сумели забить лишь один гол, а пропустили семь. В среднем «Атлетик» создаeт меньше одного гола за игру (0.20), что отражает кризис в атаке. При этом оборона также неидеальна: серия из семи матчей подряд с пропущенными голами демонстрирует нестабильность. Поражения от «Валенсии» (0:2), «Алавеса» (0:1) и «Вильярреала» (0:1) подтверждают проблемы в реализации и организации игры в защите.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 14 матчах подряд.
  • В среднем 2.40 гола за игру в последних встречах.
  • Пропускает всего 0.80 гола за матч.

«Атлетик»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Не забивает в 5 из 7 последних игр.
  • В среднем всего 0.20 гола за игру.
  • Пропускает в 7 матчах подряд.

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Атлетик»

Исходя из статистики, «Боруссия Д» выглядит явным фаворитом. Немцы стабильно забивают два и более голов, при этом надeжно играют в обороне. У «Атлетика» же очевидные проблемы в атаке и потеря уверенности в последних встречах. Вероятно, хозяева будут контролировать ход игры и добьются комфортной победы. Оптимальной видится ставка на победу «Боруссии Д» и на индивидуальный тотал хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.70

1.65
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Атлетик Боруссия Д
Другие прогнозы
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
21:00
1.65
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия - Реал Ов
Победа «Валенсии»
30.09.2025
22:00
2.12
Лига чемпионов, 2 тур
Буде-Глимт - Тоттенхэм
Победа «Тоттенхэма»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 