1 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Боруссия Д» примет «Атлетик». Немецкий клуб на старте турнира показал яркую атаку и выдал результативную ничью с «Ювентусом» (4:4), в то время как баски уступили дома «Арсеналу» (0:2) и продолжают серию без побед.

«Боруссия Д»

Дортмундцы находятся в хорошей форме: команда не проигрывает на протяжении семи встреч подряд, а в последних пяти матчах оформила 12 голов (в среднем 2.40 за игру). При этом оборона также заслуживает внимания – только 4 пропущенных гола за аналогичный отрезок. «Боруссия Д» регулярно использует высокий прессинг и быстрые фланги, что позволяет создавать многочисленные моменты. Уверенные победы в Бундеслиге над «Майнцем» (2:0), «Хайденхаймом» (2:0) и «Унионом» (3:0) подтверждают стабильность и сбалансированность игры команды.

«Атлетик»

Баски переживают трудный период. В последних пяти матчах они сумели забить лишь один гол, а пропустили семь. В среднем «Атлетик» создаeт меньше одного гола за игру (0.20), что отражает кризис в атаке. При этом оборона также неидеальна: серия из семи матчей подряд с пропущенными голами демонстрирует нестабильность. Поражения от «Валенсии» (0:2), «Алавеса» (0:1) и «Вильярреала» (0:1) подтверждают проблемы в реализации и организации игры в защите.

Факты о командах

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в 14 матчах подряд.

В среднем 2.40 гола за игру в последних встречах.

Пропускает всего 0.80 гола за матч.

«Атлетик»

Не выигрывает в 6 последних матчах.

Не забивает в 5 из 7 последних игр.

В среднем всего 0.20 гола за игру.

Пропускает в 7 матчах подряд.

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Атлетик»

Исходя из статистики, «Боруссия Д» выглядит явным фаворитом. Немцы стабильно забивают два и более голов, при этом надeжно играют в обороне. У «Атлетика» же очевидные проблемы в атаке и потеря уверенности в последних встречах. Вероятно, хозяева будут контролировать ход игры и добьются комфортной победы. Оптимальной видится ставка на победу «Боруссии Д» и на индивидуальный тотал хозяев.

Рекомендованные ставки