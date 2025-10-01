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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Боруссия Д - Атлетик
Боруссия Д - Атлетик: обзор матча 01 октября 2025
Боруссия Д
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 1
Завершен
Атлетик
28'
Д. Свенссон
50'
К. Чуквуэмека
82'
С. Гирасси
90+1'
Ю. Брандт
61'
Г. Гурусета
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Атлетик
Завершен
ГОЛ! 4:1!
Юлиан Брандт
Пас отдал
Максимилиан Байер
90'
+1
90'
+4'
Желтая карточка
Максимилиан Байер
(фол)
89'
Замена
Фабиу Силва
️️️️➡️️
Серу Гирасси
87'
ГОЛ! 3:1!
Серу Гирасси
Пас отдал
Марсель Забитцер
82'
80'
Замена
Ibon Sánchez
️️️️➡️️
Мароан Саннади
Замена
Нико Шлоттербек
️️️️➡️️
Никлас Зюле
70'
Замена
Феликс Нмеча
️️️️➡️️
Джоб Беллингем
69'
63'
Замена
Нико Серрано
️️️️➡️️
Унаи Гомес
Замена
Юлиан Брандт
️️️️➡️️
Кэрни Чуквуэмека
63'
Замена
Максимилиан Байер
️️️️➡️️
Карим Адейеми
63'
61'
ГОЛ! 2:1!
Горка Гурусета
59'
Желтая карточка
Андони Горосабель
(фол)
ГОЛ! 2:0!
Кэрни Чуквуэмека
Пас отдал
Серу Гирасси
50'
46'
Замена
Горка Гурусета
️️️️➡️️
Иньяки Уильямс
46'
Замена
Иньиго Руис де Галаррета
️️️️➡️️
Микель Хаурегисар
46'
Замена
Эмерик Ляпорт
️️️️➡️️
Дани Вивиан
43'
Желтая карточка
Айтор Паредес
(фол)
ГОЛ! 1:0!
Даниэль Свенссон
Пас отдал
Карим Адейеми
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К)
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Юлиан Брандт
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Адама Бойро
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
33
Adrian Perez
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кобель
8
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
21
Бенсебаини
26
Рюэрсон
9
Забитцер
17
Чуквуэмека
27
Адейеми
7
Беллингем
9
Гирасси
4-3-1-2
23
Симон
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
15
Леке
30
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
20
Гомес
21
Саннади
9
Уильямс
25
Зюле
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
25
Зюле
7
Беллингем
8
Нмеча
8
Нмеча
7
Беллингем
17
Чуквуэмека
10
Брандт
10
Брандт
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
27
Адейеми
14
Байер
14
Байер
27
Адейеми
3
Вивиан
14
Ляпорт
14
Ляпорт
3
Вивиан
21
Саннади
35
35
21
Саннади
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
20
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
20
Гомес
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Боруссия Д
Атлетик
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
27
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Адама Бойро
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Адама Бойро
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
33
Adrian Perez
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Боруссия Д - Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
15
Офсайды
3
3
Количество передач
531
487
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-1.93
-1.93
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
81365
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