«Карабах» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.80

30 сентября 2025 8:36
Карабах - Копенгаген
01 окт. 2025, среда 19:45 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1 октября на стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» примет «Копенгаген» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Азербайджанская команда сенсационно победила на старте «Бенфику» (3:2) и подходит к матчу в отличной форме. «Копенгаген» же в напряженной игре разошeлся миром с «Байером» (2:2). Оба коллектива настроены продолжить успешное выступление, и матч обещает стать ярким и результативным.

«Карабах»

«Карабах» показывает впечатляющие результаты: команда выиграла три матча подряд, забив в последних пяти встречах 13 мячей (в среднем 2.60 за игру). При этом оборона выглядит надeжной, ведь в этих же матчах команда пропустила всего трижды. Характерным моментом стала победа в Лиссабоне, где «Карабах» продемонстрировал отличную реализацию и умение ловить соперника на ошибках. На внутренней арене команда также идeт уверенно, разгромив «Араз-Нахчыван» (5:0) и переиграв «Габалу» (2:0).

«Копенгаген»

Датский клуб также подойдeт к встрече с позитивным настроем: в последних пяти матчах команда забила 10 голов (2.00 в среднем за игру). Но проблемой остаeтся оборона – 8 пропущенных мячей, то есть 1.60 за игру. Даже несмотря на результативную ничью с «Байером» и победы над «Люнгбю» (2:0) и «Сендерйюске» (2:1), «Копенгаген» часто допускает ошибки у своих ворот. Важно и то, что команда стабильно забивает – серия продолжается уже 12 матчей подряд.

Факты о командах

«Карабах»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 6 матчах подряд.
  • В среднем забивает 2.60 гола за игру и пропускает 0.60.
  • Отличный баланс атаки и обороны на старте сезона.

«Копенгаген»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
  • Забивает в 12 матчах подряд.
  • В последних 5 играх пропускает 1.60 гола за игру.
  • Держит высокую результативность (2.00 гола за матч).

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Лига чемпионов, 4 раунд
Копенгаген
2 : 1
23.08.2017
Карабах
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
1 : 0
15.08.2017
Копенгаген

Прогноз на матч «Карабах» – «Копенгаген»

Матч обещает быть открытым: обе команды любят атаковать и умеют реализовывать моменты. «Карабах» играет дома, где чувствует себя уверенно и редко уступает. «Копенгаген» же обладает опытом игры на высоком уровне, но нестабильность в обороне может стать проблемой. Логично ожидать обмена голами и результативный футбол. Учитывая статистику обеих команд, ставка на голы выглядит оптимальной, а также можно рассмотреть двойной шанс хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • «Карабах» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.75

Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Копенгаген Карабах
  • Читайте нас: 