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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Карабах
Копенгаген - Карабах: обзор матча 23 августа 2017
Копенгаген
23.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Карабах
45'
Ф. Сантандер
66'
А. Павлович
63'
Д. Ндлову
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Карабах
Желтая карточка
Ю. Туту
85'
Желтая карточка
П. Анкерсен
77'
75'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
ГОЛ! 2:1!
А. Павлович
Пас отдал
П. Анкерсен
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ндлову
Пас отдал
А. Аголли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Я. Грегуш
45'
44'
Желтая карточка
Мичел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
8
Мичел
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
3-3-1-2
1
Ольсен
19
Бенгтссон
20
Бойлесен
2
Анкерсен
21
Грегуш
6
Квист
7
Куск
7
Вербич
9
Сантандер
20
Павлович
4-1-3-2
23
Сехич
15
Гусейнов
25
Аголли
5
Медведев
52
Ржежничак
2
Гараев
77
Геррье
8
Мичел
20
Алмейда
11
Эмрели
9
Ндлову
Остались в запасе
Копенгаген
Карабах
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Антон Каниболоцкий
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Копенгаген - Карабах
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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