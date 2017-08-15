Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Копенгаген
Карабах - Копенгаген: обзор матча 15 августа 2017
Карабах
15.08.2017, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Копенгаген
25'
М. Эмрели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Копенгаген
90'
+3
Желтая карточка
Д. Аманкваа
71'
Желтая карточка
Б. Вербич
ГОЛ! 1:0!
М. Эмрели
Пас отдал
Д. Ндлову
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Мичел
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
52
Ржежничак
15
Гусейнов
25
Аголли
5
Медведев
2
Гараев
77
Геррье
20
Алмейда
8
Мичел
11
Эмрели
9
Ндлову
3-2-1-3
1
Ольсен
2
Анкерсен
20
Бойлесен
19
Бенгтссон
6
Квист
22
Матич
7
Вербич
10
Туту
9
Сантандер
20
Павлович
Остались в запасе
Карабах
Копенгаген
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Карабах - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Карабах
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+