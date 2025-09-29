Введите ваш ник на сайте
«Атлетико» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

29 сентября 2025 10:42
Атлетико - Айнтрахт
30 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
1.80
Победа «Атлетико» и обе забьют
30 сентября на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится встреча второго тура Лиги чемпионов, где «Атлетико» примет «Айнтрахт». Обе команды провели результативные матчи на старте турнира: мадридцы уступили «Ливерпулю» (2:3), а франкфуртцы разгромили «Галатасарай» (5:1). Ожидается яркий и атакующий футбол с большим количеством опасных моментов.

«Атлетико»

Испанский клуб подходит к матчу в хорошей форме, особенно в атаке. Победы в Ла Лиге над «Реалом» (5:2) и «Райо Вальекано» (3:2) показали, что команда способна действовать агрессивно впереди. В последних 5 матчах «Атлетико» забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру), но оборонительная линия остаeтся уязвимой: 8 пропущенных мячей за тот же период. Положительный момент – команда забивает в 9 матчах подряд, но при этом пропускает в 4 последних встречах.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы стартовали в Лиге чемпионов с убедительной победы над «Галатасараем» (5:1) и продолжают демонстрировать мощь в атаке. За 5 последних матчей команда отличилась 18 раз, в среднем 3.60 за игру. Однако оборона остаeтся слабым местом: 13 пропущенных мячей за тот же период, включая поражения в Бундеслиге от «Байера» (1:3) и «Униона» (3:4). «Айнтрахт» стабильно забивает – серия уже из 7 игр подряд, но также регулярно допускает ошибки у своих ворот.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • В среднем: 2.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 9 матчах подряд.
  • Пропускает в 4 последних встречах.

«Айнтрахт»

  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • В среднем: 3.60 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • В последних 5 матчах сыграно 29 голов (средний тотал 5.8).

Прогноз на матч «Атлетико» – «Айнтрахт»

Обе команды находятся в атакующей форме и обладают игроками, способными решать эпизоды индивидуально. «Атлетико» дома будет стремиться доминировать, но слабые стороны обороны могут позволить «Айнтрахту» рассчитывать на гол. Высокая результативность обеих сторон и статистика последних игр подталкивают к прогнозу на зрелищный футбол с множеством голов. Оптимальным выбором станет ставка на результативный матч с акцентом на хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико» и обе забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 2.05

1.80
Победа «Атлетико» и обе забьют
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Айнтрахт Атлетико
Рекомендуем
