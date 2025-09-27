10-й тур Российской Премьер-лиги подарит болельщикам одно из самых интересных противостояний верхней части таблицы. На «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА встретится с «Балтикой», и обе команды подходят к матчу в хорошей форме. Хозяева борются за лидерство, а калининградский клуб продолжает удивлять стабильными результатами и располагается в тройке сильнейших.

ЦСКА

Московский клуб после девяти туров набрал 18 очков и занимает второе место. В прошлом туре армейцы уверенно победили «Сочи» (3:1), подтвердив свою силу в атаке. При этом команда пропускает практически в каждом матче – серия из восьми игр с пропущенными мячами показывает, что оборона требует большего внимания. В среднем за последние пять встреч ЦСКА забивает 1.40 гола и пропускает 0.80. Иван Обляков остаeтся главным бомбардиром команды с пятью мячами. На своeм поле ЦСКА традиционно силeн, что делает его фаворитом встречи.

«Балтика»

Команда из Калининграда показывает лучший старт за последние годы. После девяти туров «Балтика» имеет 17 очков и идeт третьей. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), продлив серию без поражений в РПЛ до девяти матчей. Главным оружием остаeтся дисциплинированная оборона: команда не пропускает уже четыре матча подряд, а в среднем за последние пять игр пропускает лишь 0.60 гола. В атаке показатели скромнее – всего три забитых мяча за пять встреч. Брайан Александр Хиль – лидер нападения с пятью голами в текущем чемпионате.

Факты о командах

ЦСКА

18 очков и 2-е место в таблице

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем: 1.40 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Иван Обляков – 5 голов в сезоне

«Балтика»

17 очков и 3-е место в таблице

Не проигрывает в 9 последних матчах

В среднем: 0.60 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Брайан Александр Хиль – 5 голов в сезоне

Прогноз на матч ЦСКА – «Балтика»

Встречаются команды, которые заслуженно находятся в верхней части таблицы. ЦСКА играет активнее в атаке, но при этом часто позволяет сопернику создавать моменты. «Балтика» в этом сезоне демонстрирует надeжность в обороне, однако результативность в атаке остаeтся проблемой. На своeм поле ЦСКА должен навязать давление и чаще владеть мячом, что делает вероятность победы хозяев выше. В то же время низкая результативность «Балтики» и осторожный стиль игры обеих команд могут привести к матчу с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки