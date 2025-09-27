Введите ваш ник на сайте
ЦСКА – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

27 сентября 2025 9:47
ЦСКА - Балтика
28 сент. 2025, воскресенье 14:30 | Россия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа ЦСКА
Сделать ставку

10-й тур Российской Премьер-лиги подарит болельщикам одно из самых интересных противостояний верхней части таблицы. На «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА встретится с «Балтикой», и обе команды подходят к матчу в хорошей форме. Хозяева борются за лидерство, а калининградский клуб продолжает удивлять стабильными результатами и располагается в тройке сильнейших.

ЦСКА

Московский клуб после девяти туров набрал 18 очков и занимает второе место. В прошлом туре армейцы уверенно победили «Сочи» (3:1), подтвердив свою силу в атаке. При этом команда пропускает практически в каждом матче – серия из восьми игр с пропущенными мячами показывает, что оборона требует большего внимания. В среднем за последние пять встреч ЦСКА забивает 1.40 гола и пропускает 0.80. Иван Обляков остаeтся главным бомбардиром команды с пятью мячами. На своeм поле ЦСКА традиционно силeн, что делает его фаворитом встречи.

«Балтика»

Команда из Калининграда показывает лучший старт за последние годы. После девяти туров «Балтика» имеет 17 очков и идeт третьей. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), продлив серию без поражений в РПЛ до девяти матчей. Главным оружием остаeтся дисциплинированная оборона: команда не пропускает уже четыре матча подряд, а в среднем за последние пять игр пропускает лишь 0.60 гола. В атаке показатели скромнее – всего три забитых мяча за пять встреч. Брайан Александр Хиль – лидер нападения с пятью голами в текущем чемпионате.

Факты о командах

ЦСКА

  • 18 очков и 2-е место в таблице
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Иван Обляков – 5 голов в сезоне

«Балтика»

  • 17 очков и 3-е место в таблице
  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • В среднем: 0.60 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Брайан Александр Хиль – 5 голов в сезоне

Личные встречи
50% (7)
36% (5)
14% (2)
16
Забитых мячей
9
1.14
В среднем за матч
0.64
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
1 : 1
18.09.2025
Балтика
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 2
27.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Балтика
3 : 1
28.04.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
ЦСКА
2 : 0
16.04.2024
Балтика
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Балтика
0 : 1
03.04.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 0
30.09.2023
Балтика
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
1 : 0
24.09.2008
Балтика
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
0 : 1
27.06.2007
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
ЦСКА
2 : 0
09.09.1998
Балтика
Чемпионат России, 9 тур
Балтика
1 : 1
23.05.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 30 тур
Балтика
1 : 1
04.10.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 13 тур
ЦСКА
1 : 1
14.06.1997
Балтика
Чемпионат России, 32 тур
Балтика
2 : 1
19.10.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
0 : 0
07.07.1996
Балтика
Показать все

Прогноз на матч ЦСКА – «Балтика»

Встречаются команды, которые заслуженно находятся в верхней части таблицы. ЦСКА играет активнее в атаке, но при этом часто позволяет сопернику создавать моменты. «Балтика» в этом сезоне демонстрирует надeжность в обороне, однако результативность в атаке остаeтся проблемой. На своeм поле ЦСКА должен навязать давление и чаще владеть мячом, что делает вероятность победы хозяев выше. В то же время низкая результативность «Балтики» и осторожный стиль игры обеих команд могут привести к матчу с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.80
Победа ЦСКА
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА
