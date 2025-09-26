27 сентября на «Ахмат-Арене» в Грозном состоится матч десятого тура Российской Премьер-лиги, где «Ахмат» примет «Акрон». Хозяева в неплохой форме и уверенно набирают очки, в то время как гости из Тольятти продолжают искать путь к первой победе за последние два месяца.

«Ахмат»

Команда после девяти туров занимает 9-е место в таблице с 12 очками. Последний успех пришeлся на выезд в Нижний Новгород, где грозненцы выиграли 2:1. Лучший бомбардир – Георгий Мелкадзе, на его счету 4 гола в 14 матчах. «Ахмат» стабильно забивает – уже девять матчей подряд команда поражает ворота соперников. Однако проблемы в обороне остаются: в пяти последних встречах команда пропустила пять голов. При этом в среднем за игру коллектив забивает 1.4 мяча, что позволяет рассчитывать на результативность и в этой встрече.

«Акрон»

Дебютант РПЛ проводит тяжeлый отрезок: после девяти туров у команды всего 7 очков и 14-е место в таблице. Лидером атаки остаeтся Артeм Дзюба, забивший 4 гола в девяти встречах. Несмотря на старания ветерана, «Акрон» не может победить уже семь матчей подряд. Основная проблема – слабая оборона: за пять последних игр команда пропустила 11 мячей (в среднем 2.2 за игру). При этом забить удаeтся редко – всего 0.8 мяча за матч. Даже ничья с «Рубином» (2:2) стала скорее исключением, чем правилом.

Факты о командах

«Ахмат»

Не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ

Забивает 9 игр кряду

Средняя результативность – 1.4 гола за матч

Пропускает в 4 последних встречах

«Акрон»

Не выигрывает 7 матчей подряд

Пропускает 11 игр подряд

Средняя результативность – 0.8 гола за матч

Среднее количество пропущенных голов – 2.2 за матч

Прогноз на матч «Ахмат» – «Акрон»

Исходя из текущей формы команд, «Ахмат» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует более уверенную игру в атаке и стабильно набирает очки. «Акрон» же испытывает серьeзные трудности в обороне, пропуская почти в каждой встрече по два мяча. Вероятно, хозяева будут доминировать и создадут немало моментов у ворот соперника. В то же время «Акрон» способен зацепиться за гол благодаря опыту Дзюбы, но этого вряд ли хватит для положительного результата.

Рекомендованные ставки