«Ахмат» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

26 сентября 2025 8:41
Ахмат - Акрон
27 сент. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Ахмата»
Сделать ставку

27 сентября на «Ахмат-Арене» в Грозном состоится матч десятого тура Российской Премьер-лиги, где «Ахмат» примет «Акрон». Хозяева в неплохой форме и уверенно набирают очки, в то время как гости из Тольятти продолжают искать путь к первой победе за последние два месяца.

«Ахмат»

Команда после девяти туров занимает 9-е место в таблице с 12 очками. Последний успех пришeлся на выезд в Нижний Новгород, где грозненцы выиграли 2:1. Лучший бомбардир – Георгий Мелкадзе, на его счету 4 гола в 14 матчах. «Ахмат» стабильно забивает – уже девять матчей подряд команда поражает ворота соперников. Однако проблемы в обороне остаются: в пяти последних встречах команда пропустила пять голов. При этом в среднем за игру коллектив забивает 1.4 мяча, что позволяет рассчитывать на результативность и в этой встрече.

«Акрон»

Дебютант РПЛ проводит тяжeлый отрезок: после девяти туров у команды всего 7 очков и 14-е место в таблице. Лидером атаки остаeтся Артeм Дзюба, забивший 4 гола в девяти встречах. Несмотря на старания ветерана, «Акрон» не может победить уже семь матчей подряд. Основная проблема – слабая оборона: за пять последних игр команда пропустила 11 мячей (в среднем 2.2 за игру). При этом забить удаeтся редко – всего 0.8 мяча за матч. Даже ничья с «Рубином» (2:2) стала скорее исключением, чем правилом.

Факты о командах

«Ахмат»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ
  • Забивает 9 игр кряду
  • Средняя результативность – 1.4 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних встречах

«Акрон»

  • Не выигрывает 7 матчей подряд
  • Пропускает 11 игр подряд
  • Средняя результативность – 0.8 гола за матч
  • Среднее количество пропущенных голов – 2.2 за матч

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Акрон
3 : 2
11.05.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0 : 0
31.08.2024
Акрон

Прогноз на матч «Ахмат» – «Акрон»

Исходя из текущей формы команд, «Ахмат» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует более уверенную игру в атаке и стабильно набирает очки. «Акрон» же испытывает серьeзные трудности в обороне, пропуская почти в каждой встрече по два мяча. Вероятно, хозяева будут доминировать и создадут немало моментов у ворот соперника. В то же время «Акрон» способен зацепиться за гол благодаря опыту Дзюбы, но этого вряд ли хватит для положительного результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ахмата» – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.72
Победа «Ахмата»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Акрон Ахмат
Рекомендуем
