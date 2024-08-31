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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Акрон
Ахмат - Акрон: обзор матча 31 августа 2024
Ахмат
31.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Акрон
Замена
М. Якуев
️️️️
В. Камилов
89'
Желтая карточка
Камило
88'
87'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
Замена
З. Диванович
️️️️
Ф. Кардосо
76'
70'
Замена
В. Хубулов
️️️️
С. Бакаев
67'
Желтая карточка
С. Бакаев
61'
Замена
Ш. Эсанов
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Л. Ловат
️️️️
А. Адамов
61'
61'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
Беншимоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К)
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-3-2-1-1
88
Шелия
2
Жиров
4
Ибишев
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
53
Тодорович
7
Садулаев
18
Камилов
11
Луна Диале
27
Кардосо
4-2-3-1
78
Васютин
4
Савичев
3
Витор
26
Эсковаль
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
7
Беншимоль
95
Адамов
36
Ловат
36
Ловат
95
Адамов
18
Камилов
11
Якуев
11
Якуев
18
Камилов
27
Кардосо
24
Диванович
24
Диванович
27
Кардосо
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
7
Беншимоль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
7
Беншимоль
Остались в запасе
Ахмат
Акрон
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ахмат - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
330
421
Сейвы
0
2
Точность передач %
63
73
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Павел Новиков
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; АVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Моссаковский, Ахмадов)
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